«Мегамаркет» арендует все площади IKEA в 14 ТЦ «Мега»Арендовано будет свыше 400 000 кв. м в 11 регионах
Маркетплейс «Мегамаркет» арендует все высвобожденные площади ушедшей из России сети магазинов IKEA в 14 ТЦ «Мега», сообщается в совместном заявлении российских компаний.
Арендовано будет в общей сложности 400 743 кв. м в 11 регионах РФ. Ожидается, что «Мегамаркет» сможет не только увеличить географию операционной деятельности, но и расширить предложение для покупателей за счет сотрудничества с местным бизнесом.
«Сроки доставки до покупателя сократятся благодаря удобному территориальному расположению объектов и высокому уровню их транспортной доступности. В результате тысячи клиентов смогут получать свои заказы уже на следующий день после оформления», – прокомментировал генеральный директор «Мегамаркета» Сергей Малышев.
Сеть ТЦ «Мега» площадью 2,3 млн кв. м была выкуплена группой «Газпромбанк» у шведской Ingka Centres, которой принадлежит сеть магазинов ИКЕА, в сентябре прошлого года. Партнерство с одним из крупнейших в стране маркетплейсов позволит разработать инновационную фиджитал бизнес-модель и привлечь в пространства новых посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки, заявил зампредседателя правления ГПБ Тигран Хачатуров.
В пресс-службе «Мегамаркета» пояснили «Ведомостям», что арендуемые площади будут оборудованы под склады.
«Также "Мегамаркет" планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ [пунктов выдачи заказов] в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка», – сообщили в компании.
В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в РФ на фоне российской спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес».
В феврале агентство «РИА Новости» сообщало, что IKEA подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА. По одной из них ведомство зарегистрировало товарный знак 2 февраля. В материалах ведомства говорится, что знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов».