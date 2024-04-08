Путин передал активы «АгроТерры» во временное управление Росимущества

Возможностями президентского указа в России за 2023 г. воспользовались несколько раз, писали «Ведомости». При этом чиновники не раз заявляли, что речь о национализации принадлежащих иностранцам предприятий не идет. Механизм временного управления такого права властям не дает, подтверждали юристы.