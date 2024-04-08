Путин передал активы «АгроТерры» во временное управление Росимущества

Путин передал активы «АгроТерры» во временное управление РосимуществаКомпания была учреждена нидерландским холдингом
Президент России Владимир Путин передал активы группы компаний (ГК) «АгроТерра» во временное управление Росимущества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, в управление Росимущества переходят 99% долей ООО «Капитал АгроФинанс», принадлежащих AgroTerra Investments B.V., а также 1% долей ООО «Капитал АгроФинанс» (принадлежит Agro Investments Limited.).
Кроме того, Росимуществу отходят 99% ООО «АгроТерра» (принадлежат AgroTerra Holdings B.V.), 0,9% ООО «АгроТерра» (Agro Holdings Limited) и 0,1% долей ООО «Агротерра» (ООО «Капитал АгроФинанс»).
Помимо прочего в документе идет речь о 50,1% ООО «АгроСистема-Регионы», принадлежащего ООО «АгроСистема», 49,9% долей ООО «АгроСистема-Регионы» (NAP Finance B.V.), 50,1% ООО «АгроСистема» (ООО «Агросистема-Регионы») , а также 49,9% долей ООО «АгроСистема» (NAP Finance B.V.).
Указ вступает в силу 8 апреля, со дня официального опубликования.
По данным Rusprofile, AgroTerra Holdings B.V – нидерландский холдинг, учредивший компании в России. Организации холдинга занимаются выращиванием сельхозпродукции и ее поставкой на предприятия РФ.
Ранее 8 апреля Путин поручил правительству подготовить предложения по господдержке организаций, имущество которых находится во временном управлении. Кабинет министров должен представить предложения по поддержке компаний, временно находящихся в управлении Росимущества, до 1 июня.
Механизм временного управления иностранными активами в России был введен указом президента 25 апреля 2023 г. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе. Тогда Росимущество получило полномочия собственника в российских структурах финской энергокомпании Fortum и немецкой Uniper – 98,23% акций «Фортума» и 83,73% «Юнипро».
Возможностями президентского указа в России за 2023 г. воспользовались несколько раз, писали «Ведомости». При этом чиновники не раз заявляли, что речь о национализации принадлежащих иностранцам предприятий не идет. Механизм временного управления такого права властям не дает, подтверждали юристы.