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Apple опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов

Ведомости

Корпорация Apple опустилась на вторую строчку в рейтинге крупнейших производителей, уступив лидерство Samsung. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании IDC.

В I квартале 2024 г. поставки iPhone упали примерно на 10%. При этом мировые поставки смартфонов с января по март 2024 г. выросли на 7,8% до 289,4 млн штук. Доля Samsung на рынке составляет 20,8%, Apple – 17,3%. Тройку лидеров замыкает Xiaomi с долей 14,1%.

По данным IDC, в I квартале Samsung продала свыше 60 млн смартфонов. Apple за тот же период реализовала 50,1 млн iPhone.

В Китае поставки iPhone сократились на 2,1% в IV квартале 2023 г. год к году. В марте Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Counterpoint Research писало, что продажи смартфонов Apple уменьшились в Китае на 24% с начала 2024 г.

В январе Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире, обогнав Apple по размеру капитализации ($2,887 трлн против $2,875 трлн соответственно по итогам торгов 12 января). До этого Microsoft уже обогоняла Apple в 2021 г. MarketWatch писал, что Apple больше не является растущей акцией и для долгосрочных инвестиций лучше сделать выбор в пользу Microsoft.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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