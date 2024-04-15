Apple опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов
В I квартале 2024 г. поставки iPhone упали примерно на 10%. При этом мировые поставки смартфонов с января по март 2024 г. выросли на 7,8% до 289,4 млн штук. Доля Samsung на рынке составляет 20,8%, Apple – 17,3%. Тройку лидеров замыкает Xiaomi с долей 14,1%.
По данным IDC, в I квартале Samsung продала свыше 60 млн смартфонов. Apple за тот же период реализовала 50,1 млн iPhone.
В Китае поставки iPhone сократились на 2,1% в IV квартале 2023 г. год к году. В марте Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Counterpoint Research писало, что продажи смартфонов Apple уменьшились в Китае на 24% с начала 2024 г.
В январе Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире, обогнав Apple по размеру капитализации ($2,887 трлн против $2,875 трлн соответственно по итогам торгов 12 января). До этого Microsoft уже обогоняла Apple в 2021 г. MarketWatch писал, что Apple больше не является растущей акцией и для долгосрочных инвестиций лучше сделать выбор в пользу Microsoft.