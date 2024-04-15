Apple опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов

В январе Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире, обогнав Apple по размеру капитализации ($2,887 трлн против $2,875 трлн соответственно по итогам торгов 12 января). До этого Microsoft уже обогоняла Apple в 2021 г. MarketWatch писал, что Apple больше не является растущей акцией и для долгосрочных инвестиций лучше сделать выбор в пользу Microsoft.