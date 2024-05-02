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«Уральские локомотивы» подали иск к Siemens на 312 млн рублей

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Компания «Уральские локомотивы» (входит в «Синара – Транспортные машины») подала встречный иск на 312,2 млн руб. к компании «Сименс мобильность» (входит в структуру концерна Siemens AG), следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области.

Встречный иск «Уральских локомотивов» был подан в марте, судья принял его к производству. Иск касается признания недействительным одностороннего отказа от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования, а также взыскания неустойки за просрочку поставки (312,2 млн руб.) с продолжением начисления «по день фактического исполнения обязательства по поставке». Следующее заседание состоится 3 мая.

20 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял иск компании «Сименс мобильность» о взыскании 1 млрд руб. с ООО «Уральские локомотивы».

Помимо этого «Сименс мобильность» подала схожий иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «Уральских локомотивов» более 1,1 млрд руб.

В 2010 г. на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения было создано предприятие «Уральские локомотивы» – совместное предприятие компании Siemens и «Синара – Транспортные машины».

Завод специализируется на выпуске различных моделей грузовых магистральных электровозов, таких как «Синара» с коллекторным тяговым приводом и «Гранит» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом. Кроме того, предприятие производит магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7 и скоростные электропоезда «Ласточка» в различных модификациях.

В мае 2022 г. Siemens объявила о сворачивании производства и уходе из России. В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций.

12 мая того же года «Сименс мобильность» расторгла сервисные договоры на техобслуживание с ПАО «РЖД». Сервисные контракты, в частности, включали в себя обязательства по обслуживанию «Сапсанов». В компании пояснили, что это решение связано с «масштабностью» санкций, введенных ЕС против России, а также оценкой серьезности последствий, с которыми может столкнуться деятельность предприятия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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