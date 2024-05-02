«Уральские локомотивы» подали иск к Siemens на 312 млн рублей
Встречный иск «Уральских локомотивов» был подан в марте, судья принял его к производству. Иск касается признания недействительным одностороннего отказа от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования, а также взыскания неустойки за просрочку поставки (312,2 млн руб.) с продолжением начисления «по день фактического исполнения обязательства по поставке». Следующее заседание состоится 3 мая.
20 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял иск компании «Сименс мобильность» о взыскании 1 млрд руб. с ООО «Уральские локомотивы».
Помимо этого «Сименс мобильность» подала схожий иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «Уральских локомотивов» более 1,1 млрд руб.
Завод специализируется на выпуске различных моделей грузовых магистральных электровозов, таких как «Синара» с коллекторным тяговым приводом и «Гранит» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом. Кроме того, предприятие производит магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7 и скоростные электропоезда «Ласточка» в различных модификациях.
12 мая того же года «Сименс мобильность» расторгла сервисные договоры на техобслуживание с ПАО «РЖД». Сервисные контракты, в частности, включали в себя обязательства по обслуживанию «Сапсанов». В компании пояснили, что это решение связано с «масштабностью» санкций, введенных ЕС против России, а также оценкой серьезности последствий, с которыми может столкнуться деятельность предприятия.