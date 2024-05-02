«Уральские локомотивы» подали иск к Siemens на 312 млн рублей

12 мая того же года «Сименс мобильность» расторгла сервисные договоры на техобслуживание с ПАО «РЖД». Сервисные контракты, в частности, включали в себя обязательства по обслуживанию «Сапсанов». В компании пояснили, что это решение связано с «масштабностью» санкций, введенных ЕС против России, а также оценкой серьезности последствий, с которыми может столкнуться деятельность предприятия.