ФССП: проводится передача РФ гостиницы Four Seasons и галереи «Модный сезон»

В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании со всех фигурантов солидарно 17,3 млрд руб. в счет погашения ущерба вкладчикам. В мае 2023 г. Генпрокуратура через суд взыскала с бизнесмена 192,1 млрд руб. По версии следователей, эти средства компания «Русь-ойл», совладельцем которой считался Хотин, недоплатила в виде налогов.