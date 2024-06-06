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ФССП: проводится передача РФ гостиницы Four Seasons и галереи «Модный сезон»

Ведомости

Проводятся исполнительные действия по передаче государству гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП России.

Передача проходит в рамках производства об обращении в доход государства имущества бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

15 апреля РБК со ссылкой на выписку ЕГРН писал, что Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею «Модный сезон» и часть площадей отеля Four Seasons Hotel Moscow. Помещения были арестованы 3 апреля. Судебное заседание по иску должно было пройти 24 мая, но его перенесли на 21 июня. Представитель Хотина заявил, что иски не основаны на нормах права, а требования являются незаконными.

30 мая ФССП сообщила, что приставы работают в московском бизнес-центре «Китай-город» в рамках обращения в доход государства имущества Хотина. В апреле «Ведомости» писали, что ФССП также просит конфисковать у него бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на Угрешской улице, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской и др.

Алексей Хотин и его отец Юрий продолжительное время считались одними из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м.

В марте 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании со всех фигурантов солидарно 17,3 млрд руб. в счет погашения ущерба вкладчикам. В мае 2023 г. Генпрокуратура через суд взыскала с бизнесмена 192,1 млрд руб. По версии следователей, эти средства компания «Русь-ойл», совладельцем которой считался Хотин, недоплатила в виде налогов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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