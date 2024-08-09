Wildberries после пожара в Шушарах выплатил продавцам почти 35 млрд рублей
«Мы перечислим компенсацию всем продавцам, независимо от масштаба их потерь», – заверила Бакальчук.
Она уточнила, что договор страхования товара в Шушарах был заключен на период его хранения и перевозки. По словам гендиректора компании, вопрос страхования не повлиял на выполнение обязательств маркетплейса перед партнерами.
5 июня Бакальчук рассказала, что Wildberries занимается восстановлением склада в Шушарах после крупного пожара в логистическом комплексе, к концу года объект введут в эксплуатацию. Площадь объекта составит 100 000 кв. м. Сотрудники склада в Шушарах вернутся на прошлое место работы.
Пожар на складе Wildberries площадью 112 000 кв. м в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался утром 13 января. Огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. В результате происшествия никто не погиб.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказывал «Ведомостям», что стоимость самого склада в Шушарах с учетом оборудования могла составлять 3–5 млрд руб., а стоимость сгоревших товаров – еще около 12 млрд руб.