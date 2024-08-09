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Wildberries после пожара в Шушарах выплатил продавцам почти 35 млрд рублей

Ведомости

Маркетплейс Wildberries выплатил продавцам 95% ущерба за товары после пожара на складе в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Общая сумма выплат составила 34,9 млрд руб. Об этом в интервью РБК сообщила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

«Мы перечислим компенсацию всем продавцам, независимо от масштаба их потерь», – заверила Бакальчук.

Она уточнила, что договор страхования товара в Шушарах был заключен на период его хранения и перевозки. По словам гендиректора компании, вопрос страхования не повлиял на выполнение обязательств маркетплейса перед партнерами.

5 июня Бакальчук рассказала, что Wildberries занимается восстановлением склада в Шушарах после крупного пожара в логистическом комплексе, к концу года объект введут в эксплуатацию. Площадь объекта составит 100 000 кв. м. Сотрудники склада в Шушарах вернутся на прошлое место работы.

Пожар на складе Wildberries площадью 112 000 кв. м в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался утром 13 января. Огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. В результате происшествия никто не погиб.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказывал «Ведомостям», что стоимость самого склада в Шушарах с учетом оборудования могла составлять 3–5 млрд руб., а стоимость сгоревших товаров – еще около 12 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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