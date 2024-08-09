Air India приостановила полеты в Израиль на неопределенный срок

Иран и Ливан намерены атаковать Израиль в ближайшее время. 6 августа лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил, что атаки по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у «Хезболлы» есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».