Air India приостановила полеты в Израиль на неопределенный срок
Авиакомпания Air India приостановила полеты в Тель-Авив на неопределенный срок из-за угроз безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Х.
«В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке регулярные рейсы в Тель-Авив и из него приостановлены с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что следят за ситуацией и предлагают пассажирам полное возмещение стоимости билетов.
Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможном ответе Ирана на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Свои рейсы в Израиль также отменили авиакомпании Lufthansa, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
Иран и Ливан намерены атаковать Израиль в ближайшее время. 6 августа лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил, что атаки по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у «Хезболлы» есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».