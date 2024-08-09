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Air India приостановила полеты в Израиль на неопределенный срок

Ведомости

Авиакомпания Air India приостановила полеты в Тель-Авив на неопределенный срок из-за угроз безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Х.

«В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке регулярные рейсы в Тель-Авив и из него приостановлены с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что следят за ситуацией и предлагают пассажирам полное возмещение стоимости билетов.

2 августа Air India приостановила полеты в Тель-Авив до 8 августа.

Авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль после новостей о возможном ответе Ирана на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Свои рейсы в Израиль также отменили авиакомпании Lufthansa, Delta, United Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Иран и Ливан намерены атаковать Израиль в ближайшее время. 6 августа лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил, что атаки по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у «Хезболлы» есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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