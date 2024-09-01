Объем экспорта стали из Китая может достичь восьмилетнего максимума в 2024 году

В июле «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты на основе европейской статистики писали, что в мае российские поставщики увеличили экспорт железа, стали и изделий из них в Евросоюз (ЕС) до 373,1 млн евро. Это максимальный показатель с 2022 г. В основном поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 млн евро) и ферросплавы (81 млн евро). Ключевым покупателем стала Италия, нарастившая импорт в 1,6 раза до 120 млн евро.