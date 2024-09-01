Объем экспорта стали из Китая может достичь восьмилетнего максимума в 2024 году
Экспорт китайской стали может достичь восьмилетнего максимума в этом году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные шанхайской консалтинговой компании MySteel.
В 2024 г. поставки стали из КНР могут превысить 100 млн т, что станет самым высоким показателем с 2016 г., считают аналитики. Руководитель редакции MySteel Вивиан Янг уточнила, что общий экспорт может составить 101 млн т за весь год.
«Падение внутреннего спроса в Китае, на долю которого приходится более 50% мирового производства стали, заставило производителей экспортировать больше материала, в основном в страны Юго-Восточной Азии и все чаще в Европу», – говорится в материале.
Стратег по сырьевым товарам в консалтинговой компании Astris Advisory Japan Ян Ропер в комментарии газете заявил, что Китай «наводняет мир сталью» и снижает цены. Ропер ожидает, что страны примут ответные меры в попытке защитить своих отечественных сталелитейщиков от конкуренции со стороны КНР. Как следует из материала, страны могут ввести более высокие пошлины на китайскую сталь.
«Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая писали, что российские металлургические компании в I квартале 2024 г. экспортировали в Китай 424 600 т стальных полуфабрикатов – втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении экспорт полуфабрикатов составил $194 млн, также увеличившись в три раза год к году.
В июле «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты на основе европейской статистики писали, что в мае российские поставщики увеличили экспорт железа, стали и изделий из них в Евросоюз (ЕС) до 373,1 млн евро. Это максимальный показатель с 2022 г. В основном поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 млн евро) и ферросплавы (81 млн евро). Ключевым покупателем стала Италия, нарастившая импорт в 1,6 раза до 120 млн евро.