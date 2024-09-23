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«Коммерсантъ»: «Новатэк» пересматривает планы развития СПГ-проектов

Ведомости

«Новатэк» пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале на фоне санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о приостановке работ по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ». Собеседники газеты заявили, что неизвестно, когда компания возобновит разработки по проектам. Сейчас компания «сосредоточена на достройке “Арктик СПГ – 2” и налаживании отгрузок с проекта», говорится в материале.

24 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения касались, в частности, перевалки через Евросоюз сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

В сентябре 2023 г. заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин говорил, что компания планирует построить завод по производству сжиженного природного газа «Мурманский СПГ» на 70-75% из российского оборудования. До этого сообщалось, что строительство «Мурманского СПГ» начнется в августе 2024 г., когда будет завершено возведение второй очереди «Арктик СПГ – 2».

«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, то есть мощность всего предприятия составит 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на Гыданском полуострове. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что добыча газа в рамках проекта «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», в котором ранее заморозили участие иностранные акционеры, в феврале 2024 г. резко снизилась на фоне задержки начала отгрузок СПГ. В феврале добыча газа составила 83 млн куб. м – втрое меньше показателя января этого года и в пять раз – показателя декабря прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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