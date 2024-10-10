ФАС выявила превышающую 100% наценку на хлеб в торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверила цены на хлеб в крупнейших торговых сетях страны и выявила высокие средние наценки, которые в ряде случаев превышают 100%. Об этом сообщил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок.
«По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб – в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, с низкими наценками – 5-10% – продается хлеб под собственным брендом магазинов, но объем такой продукции «не столь значительный». Среднюю наценку в 60% на хлеб Шаскольский счел высокой.
Хлеб относится к социально значимым продуктам. В 2023 г. наценка на такие товары снизилась в 2,5 раза до 6,4%. В апреле 2024 г. ФАС сообщила, что более 10 000 организаций заключили соглашения с региональными властями о стабилизации цен на продукты. Временные договоры сейчас действуют в 27 субъектах РФ и распространяются на ключевые группы товаров, включая основные виды мяса, рыбу, яйца, рис, муку, масло, молоко, сахар и др.
7 октября ФАС предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на любые товары, а не только социально значимые. Участие бизнеса в таких инициативах остается добровольным, подчеркнули там.