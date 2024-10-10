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ФАС выявила превышающую 100% наценку на хлеб в торговых сетях

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверила цены на хлеб в крупнейших торговых сетях страны и выявила высокие средние наценки, которые в ряде случаев превышают 100%. Об этом сообщил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок.

«По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб – в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, с низкими наценками – 5-10% – продается хлеб под собственным брендом магазинов, но объем такой продукции «не столь значительный». Среднюю наценку в 60% на хлеб Шаскольский счел высокой. 

В ФАС уточнили, что цены на хлеб были изучены в торговых сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит».

Хлеб относится к социально значимым продуктам. В 2023 г. наценка на такие товары снизилась в 2,5 раза до 6,4%. В апреле 2024 г. ФАС сообщила, что более 10 000 организаций заключили соглашения с региональными властями о стабилизации цен на продукты. Временные договоры сейчас действуют в 27 субъектах РФ и распространяются на ключевые группы товаров, включая основные виды мяса, рыбу, яйца, рис, муку, масло, молоко, сахар и др. 

7 октября ФАС предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на любые товары, а не только социально значимые. Участие бизнеса в таких инициативах остается добровольным, подчеркнули там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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