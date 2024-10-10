ФАС выявила превышающую 100% наценку на хлеб в торговых сетях

Хлеб относится к социально значимым продуктам. В 2023 г. наценка на такие товары снизилась в 2,5 раза до 6,4%. В апреле 2024 г. ФАС сообщила, что более 10 000 организаций заключили соглашения с региональными властями о стабилизации цен на продукты. Временные договоры сейчас действуют в 27 субъектах РФ и распространяются на ключевые группы товаров, включая основные виды мяса, рыбу, яйца, рис, муку, масло, молоко, сахар и др.