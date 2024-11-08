Росстат: сливочное масло в России подорожало на 1,4% за неделю
Цены на сливочное масло в России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 1,4%, следует из данных Росстата.
«За период с 29 октября по 5 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сметану +1,0%, молоко пастеризованное +0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую +0,8% <...>», – говорится в материале федеральной службы.
С начала года сливочное масло подорожало на 27,5%.
31 октября сообщалось, что цена на пачку сливочного масла в 180 грамм в России поднялась на 24% и составила 184 руб. в октябре текущего года относительно аналогичного периода предыдущего года.
Тогда же заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка.