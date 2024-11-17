Словакия продолжает получать российский газ после остановки поставок в Австрию
Словакия продолжает получать газ из России, пишет Reuters со ссылкой на словацкую государственную компанию SPP. 15 ноября были остановлены поставки газа в Австрию.
«Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с востока, но тот же объем идет через территорию Украины, свидетельствует о том, что в Европе сохраняется большой интерес к этому газу», – говорится в сообщении госкомпании.
15 ноября Австрия сообщила, что подача газа будет прекращена после арбитражного решения по разбирательству между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом».
За два дня до этого, 13 ноября, стало известно о победе OMV в арбитражном споре с «Газпром экспортом», который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 г. «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью.
Россия поставляет газ в Австрию транзитом через газотранспортную систему Украины. «Ведомости» писали, что сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через Украину 42-42,3 млн куб. м в сутки. В ЕС газ по этому маршруту получают также Словакия и Венгрия. По данным Bloomberg, в период с октября 2023 г. по май 2024 г. «Газпром», обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 г.
В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.