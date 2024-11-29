Минэнерго Турции выступило против санкций на газ из России

С 2025 г. также ожидается остановка транзита газа в Европу через Украину, об этом объявили представители украинской власти. Президент РФ Владимир Путин говорил, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта. Он отмечал, что Москва не отказывается от поставок газа через Украину.