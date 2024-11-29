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Минэнерго Турции выступило против санкций на газ из России

Ведомости

Анкара выступает против санкций на российский газ, поскольку он нужен Турции, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

«Мы против любого решения, которое повлияет на поставки газа из России. Если санкции дойдут до этой точки, будет нанесен ущерб экономике Турции», – сказал он, комментируя санкции США против российского Газпромбанка.

Байрактар отметил, что Россия является важным поставщиком природного газа для Турции. Министр подчеркнул, что торговля газом должна продолжаться без перебоев: «Нам нужен газ, и мы получаем значительное его количество из России».

21 ноября минфин США включил в санкционный список Газпромбанк и ряд других российский банков. Санкции в том числе введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.

Газпромбанк играет ключевую роль в расчетах за газ с недружественными странами с весны 2022 г. Администрация президента США Джо Байдена заранее предупреждала партнеров по G7 о своем намерении ввести блокирующие санкции против банка, писало издание Nikkei Asia. Оно также отмечало, что Газпромбанк собираются отключить от системы SWIFT, но это решение выносит Евросоюз.

С 2025 г. также ожидается остановка транзита газа в Европу через Украину, об этом объявили представители украинской власти. Президент РФ Владимир Путин говорил, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта. Он отмечал, что Москва не отказывается от поставок газа через Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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