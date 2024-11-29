Минэнерго Турции выступило против санкций на газ из России
Анкара выступает против санкций на российский газ, поскольку он нужен Турции, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.
«Мы против любого решения, которое повлияет на поставки газа из России. Если санкции дойдут до этой точки, будет нанесен ущерб экономике Турции», – сказал он, комментируя санкции США против российского Газпромбанка.
Байрактар отметил, что Россия является важным поставщиком природного газа для Турции. Министр подчеркнул, что торговля газом должна продолжаться без перебоев: «Нам нужен газ, и мы получаем значительное его количество из России».
21 ноября минфин США включил в санкционный список Газпромбанк и ряд других российский банков. Санкции в том числе введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.
Газпромбанк играет ключевую роль в расчетах за газ с недружественными странами с весны 2022 г. Администрация президента США Джо Байдена заранее предупреждала партнеров по G7 о своем намерении ввести блокирующие санкции против банка, писало издание Nikkei Asia. Оно также отмечало, что Газпромбанк собираются отключить от системы SWIFT, но это решение выносит Евросоюз.
С 2025 г. также ожидается остановка транзита газа в Европу через Украину, об этом объявили представители украинской власти. Президент РФ Владимир Путин говорил, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта. Он отмечал, что Москва не отказывается от поставок газа через Украину.