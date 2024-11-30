Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

По данным ведомства на 30 ноября, энергетики возобновили поставки электроэнергии для почти 343 000 потребителей после обстрелов, которым украинская энергосистема подверглась 28 ноября. Применяются графики почасовых отключений, при этом ограничения энергоснабжения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.