Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран
Украина запросила поставки электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает минэнерго республики в своем Telegram-канале.
«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 747 МВт/ч и мощностью 1165 МВт», – говорится в сообщении.
По данным ведомства на 30 ноября, энергетики возобновили поставки электроэнергии для почти 343 000 потребителей после обстрелов, которым украинская энергосистема подверглась 28 ноября. Применяются графики почасовых отключений, при этом ограничения энергоснабжения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
28 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об экстренном отключении электричества из-за массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. Российское Минобороны сообщило, что объекты энергетики в стране используются для обеспечения работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Компания «Укрэнерго» вечером 29 ноября также рассказала о последствиях обстрелов ракетами и беспилотниками, которые произошли 17 и 28 ноября.
И. о. председателя правления «Укрэнерго» Алексей Брехт отметил, что после каждой массированной атаки восстановительные работы начинаются сразу. Он подчеркнул, что решение создать запас оборудования оказалось правильным, хотя из-за значительных масштабов повреждений не всегда удается все быстро восстановить.
После двух массированных атак украинская энергосистема восстанавливается, необходимо соблюдать рекомендации по экономному потреблению электроэнергии, добавили в компании.