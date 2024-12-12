«Аэрофлот» ожидает первые поставки самолетов МС-21 в 2026 году

В сентябре «Ведомости» писали, что власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что самолет может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. Он отмечал, что программу по выпуску этого воздушного судна с 2014 г. «преследуют санкции». В 2019 г. были остановлены поставки американских композитных материалов для крыльев этого самолета, а в 2022 г. целый пул зарубежных поставщиков перестал работать с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех»).