Экспорт российской пшеницы в страны Африки вырос на 35% за 10 месяцев 2024 года
Экспорт российской пшеницы в страны Африки превысил 21 млн т за январь – октябрь 2024 г., что на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил центр «Агроэкспорт».
За указанный период поставки пшеницы в Марокко выросли в шесть раз, в Нигерию увеличились в 3,7 раза, в Кению – в 1,4 раза. Основными импортерами пшеницы из России среди африканских стран стали Египет, Алжир и Кения.
В сентябре министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России с начала текущего года увеличился на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г., до 70 млн т. По ее словам, сельхозпроизводство в январе – июле выросло на 2%, а выпуск продуктов питания – почти на 5%.
Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2030 г. производство продукции АПК должно вырасти на 25%, экспорт – в полтора раза. Для решения этих вопросов разработан паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск которого планируется в 2025 г.