Экспорт российской пшеницы в страны Африки вырос на 35% за 10 месяцев 2024 года

В сентябре министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России с начала текущего года увеличился на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г., до 70 млн т. По ее словам, сельхозпроизводство в январе – июле выросло на 2%, а выпуск продуктов питания – почти на 5%.