«Яндекс.Go» намерен создать виртуальную очередь при пиковом спросе на такси
Сервис «Яндекс.Go» добавит новую функцию – виртуальную очередь во время высокого спроса на такси, чтобы клиенты могли видеть, сколько перед ними пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.
Виртуальная очередь будет внедрена в тариф «эконом». Функция добавляется в ответ на просьбы пользователей сервиса.
«После окончания массовых мероприятий многие пользователи не понимают, каковы их шансы получить машину: такси заказывают все вокруг, а свободных автомобилей поблизости обычно не хватает. Теперь в период пикового спроса первыми смогут уехать те пассажиры, которые сделали заказы раньше», – говорится в сообщении.
По данным компании, занявший очередь пользователь сможет понаблюдать за изменением обстановки. Если очередь убывает медленно, сервис предложит альтернативные варианты: поискать машину в других тарифах или построить до дома маршрут на общественном транспорте.
В начале декабря в приложении «Яндекс.Go» появилась детализация цен на поездки в такси, где указаны стоимость подачи машины, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций (к примеру, за детское кресло или за перевозку животных). В компании также отметили, что рост стоимости поездки в часы пик или в непогоду требуется для привлечения большего количества водителей на линию.
В октябре «Ведомости» писали, что «Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. По словам представителя компании, грузовик разработан подразделением автономного транспорта «Яндекса» на платформе китайского Shacman X6000.