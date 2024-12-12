«Яндекс.Go» намерен создать виртуальную очередь при пиковом спросе на такси

В начале декабря в приложении «Яндекс.Go» появилась детализация цен на поездки в такси, где указаны стоимость подачи машины, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций (к примеру, за детское кресло или за перевозку животных). В компании также отметили, что рост стоимости поездки в часы пик или в непогоду требуется для привлечения большего количества водителей на линию.