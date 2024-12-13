Минэнерго Украины провело стресс-тесты по отключению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита российского газа – были проведены несколько стресс-тестов украинской газовой системы. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко на «Немецко-украинском бизнес-форуме» в Берлине.
«Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите», – сказал он (цитата по «Стране»).
В Киеве неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашение истекает с 1 января 2025 г.
25 октября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта. Президент добавил, что Россия не отказывается от поставок газа через Украину и до сих пор поставляет его через Суджу в Курской области в автоматическом режиме.
На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. «Ведомости» писали, что за девять месяцев 2024 г. транзит российского газа через территорию Украины вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м. В сентябре прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составила 1,3 млрд куб. м, как и в сентябре прошлого года.