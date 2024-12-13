Минэнерго Украины провело стресс-тесты по отключению транзита газа из России

На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. «Ведомости» писали, что за девять месяцев 2024 г. транзит российского газа через территорию Украины вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м. В сентябре прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составила 1,3 млрд куб. м, как и в сентябре прошлого года.