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Минэнерго Украины провело стресс-тесты по отключению транзита газа из России

Ведомости

Украина готовится к прекращению транзита российского газа – были проведены несколько стресс-тестов украинской газовой системы. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко на «Немецко-украинском бизнес-форуме» в Берлине.

«Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите», – сказал он (цитата по «Стране»).

В Киеве неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашение истекает с 1 января 2025 г. 

25 октября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта. Президент добавил, что Россия не отказывается от поставок газа через Украину и до сих пор поставляет его через Суджу в Курской области в автоматическом режиме.

На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. «Ведомости» писали, что за девять месяцев 2024 г. транзит российского газа через территорию Украины вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м. В сентябре прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составила 1,3 млрд куб. м, как и в сентябре прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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