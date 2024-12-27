Azerbaijan Airlines приостановит полеты еще в три российских города

О приостановке рейсов в Екатеринбург с 28 декабря по 27 января объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air. Такое решение было принято в целях «безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков. Израильский авиаперевозчик El Al отменил все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе. В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, по итогам которой решится, будет ли маршрут возобновлен.