Azerbaijan Airlines приостановит полеты еще в три российских города
Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает полеты во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.
Ранее Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минводы. Позднее публикацию дополнили новыми российскими городами. При этом авиакомпания продолжит выполнять маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.
О приостановке рейсов в Екатеринбург с 28 декабря по 27 января объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air. Такое решение было принято в целях «безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков. Израильский авиаперевозчик El Al отменил все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе. В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, по итогам которой решится, будет ли маршрут возобновлен.
25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что не станет давать оценки по поводу крушения самолета до результатов расследования авиакатастрофы. Он подчеркнул, что получить какую-то информацию по поводу произошедшего можно лишь от авиационных властей.