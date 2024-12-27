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Azerbaijan Airlines приостановит полеты еще в три российских города

Ведомости

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает полеты во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Ранее Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минводы. Позднее публикацию дополнили новыми российскими городами. При этом авиакомпания продолжит выполнять маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

О приостановке рейсов в Екатеринбург с 28 декабря по 27 января объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air. Такое решение было принято в целях «безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков. Израильский авиаперевозчик El Al отменил все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе. В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, по итогам которой решится, будет ли маршрут возобновлен.

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что не станет давать оценки по поводу крушения самолета до результатов расследования авиакатастрофы. Он подчеркнул, что получить какую-то информацию по поводу произошедшего можно лишь от авиационных властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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