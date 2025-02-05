«Домодедово» направило в суд ходатайство о частичном снятии принятых по иску мер
Аэропорт «Домодедово» обратился в Арбитражный суд Московской области с ходатайством о частичном снятии обеспечительных мер, принятых по иску Генпрокуратуры, сообщил «Ведомостям» представитель аэропорта.
По информации представителя, ходатайство подано с цель выполнения обязательств перед инвесторами и выплаты купонного дохода владельцам облигаций. Невыплата купона создает риски, которые не отвечают целям применения обеспечительных мер – сохранности имущества и обеспечения бесперебойной хозяйственной деятельности аэропорта.
В ходатайстве «Домодедово» просит Арбитражный суд Московской области частично отменить принятые обеспечительные меры и разрешить исполнить обязательства по выплате купона по облигационному займу.
28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам – операционным компаниям группы аэропорта «Домодедово», а также к владеющим ею структурам и двум физическим лицам – Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем – именно с этим связан иск ведомства, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления.
30 января Арбитражный суд Московской области наложил арест на имущество группы «Домодедово», а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициару группы Дмитрию Каменщику.
3 февраля «Ведомости» узнали, что ассоциация инвесторов АВО попросила Арбитражный суд Московской области частично отменить обеспечительные меры в отношении «Домодедово» по иску Генпрокуратуры. Это необходимо, чтобы одна из его структур – ООО «Домодедово фьюэл фасилитис» – могла платить купоны держателям своих облигаций.
5 февраля «Ведомостям» стало известно, что обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Московской области, не оказали негативного воздействия на работу аэропорта «Домодедово». Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, производственная деятельность выполняется в полном объеме, прием и выпуск самолетов обеспечиваются по расписанию. Юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не менялся. Предприятия «Домодедово» соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников.