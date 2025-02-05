«Домодедово» направило в суд ходатайство о частичном снятии принятых по иску мер

28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам – операционным компаниям группы аэропорта «Домодедово», а также к владеющим ею структурам и двум физическим лицам – Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем – именно с этим связан иск ведомства, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления.