Венгрия и Казахстан договорились о тестовых поставках по нефтепроводу «Дружба»
В ходе встречи министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которая прошла в Астане 17 февраля, страны договорились о тестовых поставках по нефтепроводу «Дружба» в течение 2025 г., сообщает министерство энергетики Казахстана.
В ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран. Особое внимание было уделено теме сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями «Казмунайгаз» и MOL Group. Участники встречи также отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения «Рожковское», в котором участвуют обе компании.
Саткалиев добавил, что Казахстан видит большой потенциал для расширения сотрудничества стран в энергетической отрасли. Он выразил уверенность, что это будет способствовать устойчивому развитию энергетических систем и укреплению энергетической безопасности.
12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции после встречи в Будапеште с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявил, что санкции Европейского союза (ЕС) против России в области энергетики необходимо отменить. Орбан обратил внимание, что санкции наносят вред не только России, но и странам ЕС.
31 января Орбан заявил, что наложит вето на санкции ЕС против России, если Украина не возобновит транзит российского газа. Но позже он рассказал, что Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита газа через Украину, что побудило Орбана отказаться от препятствования продлению санкций ЕС против России. Премьер-министр подчеркнул, что если обещание будет нарушено, то на санкции против России будет наложено вето.