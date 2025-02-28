Минфин рассмотрит послабления для компаний по добыче редкоземельных металлов
Минфин России рассмотрит меры поддержки для предприятий, занимающихся добычей товарных руд редкоземельных металлов (РЗМ), сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы исходим из финансово-экономического обоснования необходимости. Если это какие-то убыточные проекты, которые без налоговых льгот не будут реализованы, либо это организации, которые на грани убыточности, либо с нулевой рентабельностью работают. Мы, конечно, готовы рассматривать меры поддержки», – сказал он.
Сазанов заявил, что если это «нормальная функционирующая компания, у которой хорошая маржинальность, которая платит дивиденды», то в условиях дефицитного бюджета дополнительная поддержка невозможна.
24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. Президент США Дональд Трамп говорил, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать.
В Минприроды заявляли, что общие запасы 29 видов редких металлов, существующих в России, составляют 658 млн т и этих запасов «достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу».
26 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS) писали, что Россия занимает второе место в мире по запасам РЗМ, но на нее приходится лишь 2% от общемировой добычи. Месторождения расположены в сложных климатических условиях, что значительно увеличивает капиталоемкость таких проектов, говорил председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, гендиректор Соликамского магниевого завода (СМЗ; принадлежит «Росатому») Руслан Димухамедов.