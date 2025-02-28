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Минфин рассмотрит послабления для компаний по добыче редкоземельных металлов

Ведомости

Минфин России рассмотрит меры поддержки для предприятий, занимающихся добычей товарных руд редкоземельных металлов (РЗМ), сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает корреспондент «Ведомостей».

«Мы исходим из финансово-экономического обоснования необходимости. Если это какие-то убыточные проекты, которые без налоговых льгот не будут реализованы, либо это организации, которые на грани убыточности, либо с нулевой рентабельностью работают. Мы, конечно, готовы рассматривать меры поддержки», – сказал он.

Сазанов заявил, что если это «нормальная функционирующая компания, у которой хорошая маржинальность, которая платит дивиденды», то в условиях дефицитного бюджета дополнительная поддержка невозможна.

24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. Президент США Дональд Трамп говорил, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать.

В Минприроды заявляли, что общие запасы 29 видов редких металлов, существующих в России, составляют 658 млн т и этих запасов «достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу».

26 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS) писали, что Россия занимает второе место в мире по запасам РЗМ, но на нее приходится лишь 2% от общемировой добычи. Месторождения расположены в сложных климатических условиях, что значительно увеличивает капиталоемкость таких проектов, говорил председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, гендиректор Соликамского магниевого завода (СМЗ; принадлежит «Росатому») Руслан Димухамедов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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