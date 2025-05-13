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СД «Займера» рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 4,58 руб. на акцию

Ведомости

Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) «Займер» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I квартал в размере 4,58 руб. за одну ценную бумагу. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Всего на выплату дивидендов планируется направить 458 млн руб., говорится в сообщении компании. Эта сумма составляет половину чистой прибыли «Займера» за I квартал текущего года года – по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) она составила 916 млн руб.

Вопрос о распределении дивидендов будет обсуждаться на собрании акционеров, запланированном на 18 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 29 июня. 

Чистая прибыль компании по МСФО в I квартале удвоилась по сравнению с 459 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Это связано с увеличением объемов выдачи займов и ростом комиссионных доходов, что помогает компенсировать возрастание налога на прибыль и повышение госпошлины на судебное взыскание. По сравнению с предыдущим кварталом, данный показатель снизился на 24,8%. В IV квартале 2024 г. он составлял 1,2 млрд руб. 

Расходы на создание резервов в I квартале увеличились на 4,4% в годовом исчислении, достигнув 1,98 млрд руб. В квартальном сравнении они возросли на 76,9% по сравнению с 1,1 млрд руб. в IV квартале прошлого года. Как отметили в «Займере», увеличение резервов произошло на фоне общего роста портфеля. 

За указанный период процентные доходы компании увеличились на 12,2% в годовом исчислении, составив 5 млрд руб. При этом по сравнению с предыдущим кварталом наблюдается рост на 2,4%. 

Чистая процентная маржа «Займера» после создания резервов возросла на 19% в годовом выражении и достигла 3 млрд руб., но по сравнению с IV кварталом 2024 г. показатель снизился на 19,8%. 

По состоянию на 31 марта 2025 г. активы «Займера» составили 16,36 млрд руб., что на 17,5% ниже уровня, зафиксированного годом ранее. Собственный капитал достиг 13,55 млрд руб., увеличившись на 14,1% по сравнению с прошлым годом. Доля собственного капитала в общем объеме фондирования возросла на 2,6 процентного пункта и на указанную дату составила 99,5%. 

Действующая дивидендная политика «Займера» предусматривает распределение не менее 50% чистой прибыли на дивиденды. Выплаты будут осуществляться ежеквартально на основании финансовых результатов за I квартал, полугодие, девять месяцев и за отчетный год, но не реже одного раза в год. 

12 мая стало известно, что совет директоров «Займера» на заседании рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2024 г. 913 млн руб. Размер выплаты составит 9,13 руб. на бумагу. Решение будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет 17 июня 2025 г. «В случае одобрения акционерами список лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям, будет составляться по состоянию на 28 июня 2025 г.», – уточняется в сообщении

МФК «Займер» – финтех-платформа по выдачам займов. Компания по итогам первого полугодия 2024 г. занимала первое место в рэнкингах микрофинансовых организаций агентства «Эксперт РА» по общим объемам выдач, выдачам PDL-займов и величине портфеля PDL-займов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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