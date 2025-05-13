СД «Займера» рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 4,58 руб. на акцию

Чистая прибыль компании по МСФО в I квартале удвоилась по сравнению с 459 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Это связано с увеличением объемов выдачи займов и ростом комиссионных доходов, что помогает компенсировать возрастание налога на прибыль и повышение госпошлины на судебное взыскание. По сравнению с предыдущим кварталом, данный показатель снизился на 24,8%. В IV квартале 2024 г. он составлял 1,2 млрд руб.