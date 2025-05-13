Путин: Россия продолжает поставлять ядерное топливо США

«У них рост экономики значимый, достаточно приличный. Не 4,3% [как у России], но все-таки очень прилично. А основные экономики Европы свалились в рецессию фактически. Вот результат. И мы должны так же действовать – очень прагматично на каждом шагу», – сказал он.