Путин: Россия продолжает поставлять ядерное топливо США
Россия поставляет ядерное топливо США, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России».
Глава государства в ходе встречи призвал принимать «исключительно прагматичные решения» и привел в пример США: «Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США, и ничего, с удовольствием».
«У них рост экономики значимый, достаточно приличный. Не 4,3% [как у России], но все-таки очень прилично. А основные экономики Европы свалились в рецессию фактически. Вот результат. И мы должны так же действовать – очень прагматично на каждом шагу», – сказал он.
13 мая прошлого года тогда президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана.