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Путин: Россия продолжает поставлять ядерное топливо США

Ведомости

Россия поставляет ядерное топливо США, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России».

Глава государства в ходе встречи призвал принимать «исключительно прагматичные решения» и привел в пример США: «Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США, и ничего, с удовольствием».

«У них рост экономики значимый, достаточно приличный. Не 4,3% [как у России], но все-таки очень прилично. А основные экономики Европы свалились в рецессию фактически. Вот результат. И мы должны так же действовать – очень прагматично на каждом шагу», – сказал он.

В мае 2024 г. США закупили у России уран на $209 млн. Тогда сумма поставок в мае стала максимальной с марта 2023 г., когда Москва поставила Штатам уран на $245,9 млн. В 2023 г. Вашингтон закупил у РФ уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики.

13 мая прошлого года тогда президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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