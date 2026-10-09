Ozon с 13 октября прекращает страховую программу для товаров продавцов

Представитель «Ингосстраха» подчеркнул, что если до 13 октября возникнут происшествия, которые признают страховыми случаями, предприниматели получат выплаты за них. Существующие обязательства по полисам будут выполнены в соответствии с условиями страхования. Он отметил, что часть суммы предпринимателям выплачена уже сейчас, остальная часть будет направлена после окончания инвентаризации на логистических центрах.