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Ozon с 13 октября прекращает страховую программу для товаров продавцов

Анна Суслова
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

С 13 октября действующая программа страхования товаров продавцов Ozon будет прекращена, сообщил «Ведомостям» представитель «Ингосстраха».

Страховые полисы будут действительны до 23:59 мск 12 октября. 13 октября их отключат в личном кабинете продавцов.

Представитель «Ингосстраха» пояснил, что решение связано с тем, что 1 октября на страховом рынке изменились условия перестрахования отдельных рисков. Также сократилась доступная перестраховочная емкость. Изменения затронули возможности для обеспечения необходимой защиты по программе страхования селлеров.

Представитель «Ингосстраха» подчеркнул, что если до 13 октября возникнут происшествия, которые признают страховыми случаями, предприниматели получат выплаты за них. Существующие обязательства по полисам будут выполнены в соответствии с условиями страхования. Он отметил, что часть суммы предпринимателям выплачена уже сейчас, остальная часть будет направлена после окончания инвентаризации на логистических центрах.

Действующие меры поддержки продавцов со стороны Ozon сохраняются. Компания также будет искать альтернативные пути финансовой защиты товаров на складах.  

18 сентября «Ингосстрах» завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали в результате атак со стороны Украины на складах маркетплейса в Чапаевске, Махачкале и Энеме. Предпринимателям выплатили 8,2 млрд руб.

15 сентября страховые компенсации получили 50 000 продавцов, 16 сентября – еще около 40 000.

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