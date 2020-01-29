Как Сбербанк поможет с работой пенсионерам и людям предпенсионного возраста

Отбор в «Теремке» жесткий: ежемесячно специалисты отдела персонала проводят 5830 интервью с кандидатами, а принимают на работу только 130 человек. Но даже из этих 130 человек далеко не все задерживаются в «Теремке» надолго: печь блины и готовить супы, каши и другие блюда поварам приходится на глазах клиентов, которые могут в любой момент сделать замечание, смена длится 12 часов и все это время повара-кассиры проводят на ногах, говорит Гомзин. По его словам, люди в возрасте старше 55 часто оказываются очень стойкими, и поэтому «Теремок» заинтересован в сервисах наподобие того, что создал сейчас Сбербанк. Для сети это еще один канал поиска надежных работников, считает Гомзин.