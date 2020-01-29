Как Сбербанк поможет с работой пенсионерам и людям предпенсионного возраста
У Сбербанка и Rabota.ru появился сервис поиска работы для людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Это раздел на информационном портале Сбербанка «Активный возраст», ориентированном на пользователей старше 50 лет. По данным Rabota.ru, сейчас на сервисе размещено 11 788 вакансий от 656 компаний из разных отраслей. Есть также конструктор резюме. Но никаких гарантий сервис не дает. В разделе вакансий есть предупреждение, что раздел носит информационный характер и Сбербанк не гарантирует пользователям трудоустройства.
Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров полагает, что запуск раздела Сбербанком – маркетинговый ход и что вакансии подобраны не для конкретного возраста, а годятся для всех. «Ведомости» решили разобраться, зачем Сбербанку понадобился специализированный сервис для немолодых и какую реальную пользу он может принести соискателям.
Кто будет пользоваться
Анализ, проведенный порталом HeadHunter по просьбе «Ведомостей», показал, что кандидаты старше 55 лет мало активны на порталах поиска работы. Выяснилось, что 70% запросов на hh.ru, в которых есть упоминание возраста («работа для студента», «работа для подростка», «работа для пенсионера» и т. п.), приходится на студентов, а на пенсионеров – всего 14%.
Представитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы отмечает, что поиск работы – это технология и что немногие люди старше 50 лет владеют ею. Они последний раз искали работу в прошлом веке и не понимают, как сейчас организован рынок труда, говорит представитель департамента.
69%
менеджеров по подбору персонала приходилось когда-либо отказывать кандидату старше 50 лет на основании возраста, по данным опроса 300 компаний, проведенного компанией Kelly Services. 73% из 1000 соискателей старше 50 лет сообщили, что им когда-либо отказывали в работе по возрастному признаку
Большинство российских пенсионеров – клиенты Сбербанка и для банка они одна из ключевых целевых аудиторий в розничном бизнесе, рассказывает Александра Алтухова, директор дивизиона Сбербанка «Особые решения», который занимался разработкой нового сервиса. Дивизион входит в розничный блок Сбербанка и создает сервисы для различных клиентских сегментов. Цель – создать экосистему продуктов и услуг под разные жизненные сценарии, поясняет Алтухова.
Пилотный проект Сбербанка и Rabota.ru был запущен в октябре 2019 г. в Московском регионе, за четыре месяца на портале было размещено более 4000 вакансий от более чем 300 работодателей. После этого сервис был открыт для пользователей по всей стране, рассказали в Сбербанке.
По словам представителя Rabota.ru, часть вакансий, размещенных работодателями на Rabota.ru, с согласия работодателей передается в раздел на портале «Активный возраст». На вопрос о схеме монетизации нового сервиса Алтухова ответила, что благодаря сервису должно вырасти число клиентов платформы Rabota.ru, а она входит в экосистему Сбербанка. Сервис повысит лояльность клиентов и в целом поддержит репутацию социально ответственного банка, говорит Алтухова.
Старательные и ответственные
Руководство сети кафе «Теремок» считает сервис Сбербанка и Rabota.ru полезным. Люди предпенсионного и пенсионного возраста – старательные, ответственные и добросовестные работники, они легче находят общий язык с клиентами и успешнее улаживают конфликты, убежден 66-летний Вячеслав Гомзин, директор по персоналу сети. По его словам, из 1850 работников «Теремка» 240 – люди в возрасте от 50 до 55 лет, а 160 – в возрасте от 55 до 60 лет. В основном они трудятся поварами-кассирами и администраторами, но среди 24 управляющих кафе тоже есть один пенсионер.
Отбор в «Теремке» жесткий: ежемесячно специалисты отдела персонала проводят 5830 интервью с кандидатами, а принимают на работу только 130 человек. Но даже из этих 130 человек далеко не все задерживаются в «Теремке» надолго: печь блины и готовить супы, каши и другие блюда поварам приходится на глазах клиентов, которые могут в любой момент сделать замечание, смена длится 12 часов и все это время повара-кассиры проводят на ногах, говорит Гомзин. По его словам, люди в возрасте старше 55 часто оказываются очень стойкими, и поэтому «Теремок» заинтересован в сервисах наподобие того, что создал сейчас Сбербанк. Для сети это еще один канал поиска надежных работников, считает Гомзин.
Специализированные сервисы, подобные запущенному Сбербанком и Rabota.ru, помогут объединить соискателей старшего возраста в одном информационном пространстве, привьют работодателям культуру взаимодействия с соискателями этой возрастной категории, убежден Александр Семенов, директор департамента рекрутмента кадровой компании Unity. По его мнению, сервис поможет быстрее установить прямые контакты между работодателями и кандидатами в возрасте и откроет обеим сторонам новые возможности для совместного развития.
Куда берут
Государство занимается обучением старшего поколения, желающего найти новую работу. По данным департамента труда и соцзащиты населения Москвы, в 2019 г. московский центр занятости «Моя работа» обучил 3800 москвичей предпенсионного возраста по 150 программам. После него все работающие предпенсионеры (около 3000 человек) сохранили работу, а каждый третий из неработающих был трудоустроен в крупные организации, сообщил представитель департамента.
55-летний педагог из Казани Эльза Садыкова отмечает, что многие ее знакомые после выхода на пенсию пытались устроиться по профессии или по новой специальности (освоенной, например, по программам служб занятости), однако работодатели чаще всего выбирали молодых кандидатов. Сама Садыкова хочет освоить на пенсии профессию ландшафтного дизайнера, но тоже боится, что не сможет найти место после обучения.
У возрастных кандидатов много ограничений для трудоустройства, объясняет Екатерина Горохова, гендиректор Kelly Services. По ее словам, работодатели часто опасаются, что сотрудники в возрасте не готовы учиться и не смогут влиться в молодой коллектив. Они также не умеют мотивировать работников старшего возраста. К тому же люди с внушительным опытом работы реже соглашаются трудиться за копейки и чаще молодых требуют соблюдения своих прав, объясняет Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве.
Где же нужны немолодые сотрудники? По наблюдениям Александра Семенова из Unity, профессиональный и жизненный опыт кандидатов наиболее востребован в промышленности и в промышленном консалтинге, в сельскохозяйственных и транспортно-логистических компаниях.
Людей пенсионного и предпенсионного возраста чаще всего берут на работу средние компании на низкооплачиваемые должности с небольшим кругом обязанностей, замечает Людмила Городничева, управляющий партнер консалтинговой компании Right Solution. Людей старшего возраста принимают в государственные учреждения – например, в сфере ЖКХ – на неполный рабочий день, работу, которая не требует физических усилий, и на меньшую зарплату, чем у других работников, говорит Татьяна Баклагова, руководитель сектора профессиональных услуг компании Antal Russia.
Поток уволенных
Если в 2017 г. кандидаты старше 50 лет разместили на HeadHunter 2,1 млн резюме, то в 2019 г. – уже 3,3 млн. В основном люди старшего возраста претендуют на должности водителя, администратора, охранника, продавца-консультанта, кладовщика. Но немало запросов и на должности главного бухгалтера, инженера, менеджера по работе с клиентами.
Рекрутеры объясняют рост потока резюме увольнениями людей предпенсионного возраста во многих компаниях. За последние два года сильно выросло количество участников программ аутплейсмента для уволенных старше 55 лет, отмечает Роман Чепа, руководитель бизнес-линии Lee Hecht Harrison компании Adecco Russia. Сейчас, говорит он, участники таких программ составляют около 10% от общего количества соискателей.
Пенсионерам и людям предпенсионного возраста сейчас предоставили много возможностей учиться и получать информацию о трудоустройстве, но это не решает проблемы, полагает Сафонов. Государство должно ужесточать требования к соблюдению работодателями Трудового кодекса, который запрещает дискриминацию по возрасту. А Сбербанку вместо сервисов с вакансиями лучше заняться организацией сообщества людей старшего возраста, обучать их предпринимательству и помогать им открыть собственный бизнес, предоставляя льготные кредиты и юридическую поддержку, считает Сафонов.
Лучше деньгами
Но банки не спешат вводить программы льготного кредитования немолодых предпринимателей. Представитель Сбербанка сообщил, что отдельной программы льготного кредитования предпринимателей старшего возраста в Сбербанке нет, но действует программа потребительского кредитования самозанятых всех возрастов.
У Совкомбанка нет отдельной программы кредитования пенсионеров, желающих открыть бизнес, – у банка широкая линейка кредитных продуктов для пенсионеров, но это в основном ипотека, потребительские кредиты, программы по карте «Халва», сообщил представитель банка.
Руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-банка Марина Полякова тоже не видит необходимости в отдельных программах кредитования предпринимателей старшего возраста, поскольку доля этой возрастной группы в общем объеме кредитных сделок незначительна – менее 10%. Полякова говорит, что немолодым предпринимателям доступна вся линейка кредитных продуктов для бизнеса. Однако клиент должен быть не старше 65 лет к моменту погашения кредита. Уровень одобрения кредитов для предпринимателей 55 лет и старше не ниже, чем для других возрастных групп, говорит Полякова.
Вряд ли сервис Сбербанка и Rabota.ru сильно поможет людям старшего возраста в трудоустройстве, полагает Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services. По ее словам, в России и так уже немало удобных сервисов для соискателей. А камень преткновения – не отсутствие специализированных интернет-сервисов, а работодатели, которые не стремятся нанимать кандидатов предпенсионного или пенсионного возрастов.