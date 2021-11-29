Как HeadHunter поможет «Работе в России» с вакансиями

Роструд и HeadHunter 25 ноября заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией – на платформе «Работа в России» (trudvsem.ru) теперь будут выкладываться вакансии с hh.ru, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон. Это сотрудничество позволит увеличить число вакансий на «Работе в России» и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения, передал «Ведомостям» через представителя руководитель Роструда Михаил Иванков. На начальном этапе интеграции, в I квартале 2022 г., приток вакансий на «Работу в России» с hh.ru может составить несколько сотен тысяч, говорит GR-директор HeadHunter Виталий Терентьев (его слова передал «Ведомостям» представитель компании).