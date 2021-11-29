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Как HeadHunter поможет «Работе в России» с вакансиями

И решит ли партнерство между HeadHunter и «Работой в России» проблемы рынка труда
Юлиана Петрова
Андрей Гордеев / Ведомости

Роструд и HeadHunter 25 ноября заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией – на платформе «Работа в России» (trudvsem.ru) теперь будут выкладываться вакансии с hh.ru, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон. Это сотрудничество позволит увеличить число вакансий на «Работе в России» и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения, передал «Ведомостям» через представителя руководитель Роструда Михаил Иванков. На начальном этапе интеграции, в I квартале 2022 г., приток вакансий на «Работу в России» с hh.ru может составить несколько сотен тысяч, говорит GR-директор HeadHunter Виталий Терентьев (его слова передал «Ведомостям» представитель компании).

Сейчас на портале «Работа в России» зарегистрировано боле 900 000 работодателей и 1,75 млн вакансий. Большинство вакансий размещено службой занятости, примерно каждую десятую вакансию в базе работодатели разместили самостоятельно, сообщил представитель Роструда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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