Как HeadHunter поможет «Работе в России» с вакансиями

Как HeadHunter поможет «Работе в России» с вакансиямиИ решит ли партнерство между HeadHunter и «Работой в России» проблемы рынка труда
Роструд и HeadHunter 25 ноября заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией – на платформе «Работа в России» (trudvsem.ru) теперь будут выкладываться вакансии с hh.ru, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон. Это сотрудничество позволит увеличить число вакансий на «Работе в России» и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения, передал «Ведомостям» через представителя руководитель Роструда Михаил Иванков. На начальном этапе интеграции, в I квартале 2022 г., приток вакансий на «Работу в России» с hh.ru может составить несколько сотен тысяч, говорит GR-директор HeadHunter Виталий Терентьев (его слова передал «Ведомостям» представитель компании).
Сейчас на портале «Работа в России» зарегистрировано боле 900 000 работодателей и 1,75 млн вакансий. Большинство вакансий размещено службой занятости, примерно каждую десятую вакансию в базе работодатели разместили самостоятельно, сообщил представитель Роструда.