За время работы руководителем мне пришлось уволить 200 человек. Это было тяжело: сначала брал людей, обещал стабильность, а потом был вынужден отпускать. Обычно я составлял таблицу. В ней я выписывал фамилии сотрудников, их зарплату, налоги и все выплаты в случае досрочного расторжения договора. После вычеркивал фамилии, когда просчитывал, без кого можно работать дальше и что бизнес потеряет без того или иного менеджера. В «Мегаплане», например, мы за год сократили раздутый штат вдвое, что позволило вывести компанию на точку безубыточности. Опыт массового увольнения работников научил меня разумнее относиться к деньгам и найму сотрудников. Как выбирать, кого удерживать, а с кем лучше попрощаться?