Каких сотрудников надо увольнять в первую очередьКак классификация сотрудников от легендарного CEO General Electric Джека Уэлча поможет оптимизировать кадровый состав
За время работы руководителем мне пришлось уволить 200 человек. Это было тяжело: сначала брал людей, обещал стабильность, а потом был вынужден отпускать. Обычно я составлял таблицу. В ней я выписывал фамилии сотрудников, их зарплату, налоги и все выплаты в случае досрочного расторжения договора. После вычеркивал фамилии, когда просчитывал, без кого можно работать дальше и что бизнес потеряет без того или иного менеджера. В «Мегаплане», например, мы за год сократили раздутый штат вдвое, что позволило вывести компанию на точку безубыточности. Опыт массового увольнения работников научил меня разумнее относиться к деньгам и найму сотрудников. Как выбирать, кого удерживать, а с кем лучше попрощаться?
Три категории персонала по Джеку Уэлчу. Бывший генеральный директор General Electric Джек Уэлч, признанный топ-менеджером столетия по версии Fortune, делил сотрудников на категории A, B и C. С помощью этой классификации он жестко зачистил корпорацию, избавившись от некомпетентных людей.