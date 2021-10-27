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Каких сотрудников надо увольнять в первую очередь

Как классификация сотрудников от легендарного CEO General Electric Джека Уэлча поможет оптимизировать кадровый состав
Сергей Козлов , генеральный директор компании «Мегаплан»

За время работы руководителем мне пришлось уволить 200 человек. Это было тяжело: сначала брал людей, обещал стабильность, а потом был вынужден отпускать. Обычно я составлял таблицу. В ней я выписывал фамилии сотрудников, их зарплату, налоги и все выплаты в случае досрочного расторжения договора. После вычеркивал фамилии, когда просчитывал, без кого можно работать дальше и что бизнес потеряет без того или иного менеджера. В «Мегаплане», например, мы за год сократили раздутый штат вдвое, что позволило вывести компанию на точку безубыточности. Опыт массового увольнения работников научил меня разумнее относиться к деньгам и найму сотрудников. Как выбирать, кого удерживать, а с кем лучше попрощаться? 

Три категории персонала по Джеку Уэлчу. Бывший генеральный директор General Electric Джек Уэлч, признанный топ-менеджером столетия по версии Fortune, делил сотрудников на категории A, B и C. С помощью этой классификации он жестко зачистил корпорацию, избавившись от некомпетентных людей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных