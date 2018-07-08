Россия ответила пошлинами на введенные США торговые ограничения
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Россия готова к торговой войне
THOMAS MUKOYA / Reuters
Россия включается в разворачивающуюся торговую войну. В пятницу США ввели пошлины на поставки китайских товаров стоимостью $34 млрд. Пекин ответил пошлинами на ту же сумму (см. статью на стр. 14).
В пятницу же премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о повышенных пошлинах на часть американского импорта. Так Россия ответила на введенные Вашингтоном в марте пошлины на металлы (25%) и алюминий (10%).
Пошлины – от 25 до 40% – вводятся на импорт из США некоторых грузовых машин, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокна – всего примерно на 80 товаров.
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