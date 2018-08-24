Магистраль Екатеринбург – Челябинск добавит ВВП России 2,2 трлн рублей

Инвесторы и власти планируют закончить проектирование к 2020 г., построить ВСМ к 2024 г Ярослав Чингаев / Ведомости

Центр экономики инфраструктуры (занимается методическим обеспечением крупных инфраструктурных проектов) оценил агломерационный эффект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург – Челябинск в 2,2 трлн руб. («Ведомости» ознакомились с расчетами, подлинность документа подтвердил представитель минэкономразвития Челябинской области).

Дорога начнет обеспечивать прирост ВВП, как только начнется ее строительство, и продолжит все время, пока будет эксплуатироваться по концессии, т. е. в 2021–2034 гг. Валовой региональный продукт Челябинской области увеличится на 0,9 трлн руб. (0,1 трлн даст инвестиционный спрос, еще 0,8 трлн руб. – агломерационный эффект), ВРП Свердловской области – на 1,12 трлн (0,07 трлн руб. – инвестиционный спрос, 1,05 трлн руб. – агломерационный эффект), еще 0,1 трлн руб. даст инвестиционный спрос валовому продукту других регионов.

Дорога стимулирует рост производства строительных материалов и девелоперских услуг, это увеличивает поступление налогов и социальных отчислений. Максимальный эффект дает как раз строительство ВСМ – оно нуждается в высокотехнологических производствах и создает самые длинные цепочки образования добавленной стоимости, пишет ЦЭИ.

Соединение Челябинска и Екатеринбурга с помощью ВСМ создаст третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга с населением более 3 млн человек, надеется замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский. Расчеты ЦЭИ он называет точными: методика основана на зарубежных аналогах и адаптирована к российским промышленным показателям. Оценка консервативная – скорее всего, эффект для экономики будет еще значительнее, считает Высокинский.

По плану Минэкономразвития на строительство ВСМ Москва – Владимир и Екатеринбург – Челябинск из бюджета должно быть потрачено 350 млрд руб.; общая стоимость проектов – 1,5 трлн руб. Представитель министерства не ответил на вопросы.

Создана проектная компания «Уральская скоростная магистраль», участниками проекта стали Челябинская и Свердловская области, а также бизнес – «РВМ капитал», Русская медная компания, ММК. Частные инвесторы в предложении для правительства оценили ВСМ Челябинск – Екатеринбург в 360 млрд руб. и просили софинансировать половину из федерального бюджета, рассказывали два человека, участвовавшие в обсуждении проекта. В марте Минтранс решил, что заключить соглашение с инвесторами можно, но предложил еще раз обсудить условия, переговоры должны завершиться к 30 сентября: правительство должно решить, строить дорогу сейчас либо отказаться от инициативы инвесторов.

Инвесторы и власти обоих регионов планируют заключить концессионное соглашение в 2018 г., закончить проектирование к 2020 г., построить ВСМ к 2024 г., сказано в презентации участников проекта («Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердили региональные чиновники). Соглашение предусматривает 218 км двухпутной ВСМ, построить предстоит 209 км путей. 8,5 км уже есть. Вне городов поезда будут развивать скорость до 300 км/ч, в городах – до 200 км/ч. У поезда ВСМ будут остановки в аэропортах «Баландино» (Челябинск) и «Кольцово» (Екатеринбург). Вокзалы придется строить не только в аэропортах, но и между ними – в Сысерти и Снежинске, там будут останавливаться ускоренные региональные поезда тем же сообщением, но развивающие до 160 км/ч, знает региональный чиновник. Чем агломерация больше, тем производительность труда выше, объясняет директор по экспертной работы ЦЭИ Максим Фадеев. ВСМ сократит время в пути, а значит, и транспортные издержки, усилит миграцию, обеспечит рост и рынку труда, и рынку товаров и услуг, увеличится эффективность производства, вырастут инвестиции.

В федеральной повестке систематически поднимается вопрос формирования сильных точек роста в противовес Москве и Санкт-Петербургу и проект ВСМ Челябинск – Екатеринбург соответствует этой политике, практически объединяя два города в один, говорит замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Области получат эффект и от строительства – до 80% материалов и оборудования будет произведено на Урале, – и от эксплуатации ВСМ, уверен замгубернатора.

РЖД оказывает отраслевую и экспертную поддержку проекту, сообщил представитель компании, участвует в выборе маршрута и разработке предварительного технико-экономического обоснования проекта.

В России не было подобных проектов, связь двух крупных промышленных центров – новый подход, лишь на практике он сможет доказать эффективность, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. И вокруг Екатеринбурга, и вокруг Челябинска сформированы агломерации – синергия может возникнуть, но трудно оценить, насколько рост, связанный с ВСМ, будет опережать рост, который был бы без ВСМ, замечает он. Но это удачный проект, чтобы начать такого рода эксперименты, и хорошая попытка уйти от централизации страны вокруг Москвы.

Любые инвестиции в транспортную инфраструктуру мегаполисов крупных городов вне Москвы полезны, уверен и аналитик S&P Карен Вартапетов: региональная инфраструктура крайне недофинансированна, более половины региональных бюджетных инвестиций осуществляется в Москве и Петербурге, что приводит к сверхцентрализации экономической активности в стране, заключает он.