Инфляция в Венесуэле уже близка к 1 000 000%
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Годовой темп инфляции в Венесуэле вырос с 488 000% в сентябре до 833 000% в октябре, сообщил парламент страны. Если цены продолжат расти такими же темпами, к концу 2018 г. инфляция может превысить 1 300 000%, как это и прогнозирует Международный валютный фонд. Это одно из самых ярких свидетельств тяжелейшего экономического кризиса в Венесуэле, и все попытки президента Николаса Мадуро остановить рост цен не приносят результата.
Данные были представлены в ежемесячном докладе финансовой комиссии конгресса Венесуэлы, который контролирует оппозиция. Это один из немногих источников данных об экономике страны, так как правительство прекратило публиковать официальную статистику еще в 2015 г. Критики объясняли такой шаг стремлением властей замаскировать рост бедности, голод, сокращение ВВП наполовину за последние четыре года и бегство из страны миллионов жителей.
«Правительство не предприняло ничего, чтобы помочь венесуэльцам выйти из этого трагического положения, — заявил оппозиционер Рафаэль Гусман, представляя новые данные. — Венесуэльцы не видят, как в ближайшем будущем можно остановить эту гиперинфляцию».
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