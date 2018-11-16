Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Почему растет налог

Почему налог на имущество многих граждан снова вырос

Не уплативших его вовремя ждут повышенные штрафы. Крайний срок оплаты – 3 декабря
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Россияне получили уведомления по налогу на принадлежащее им имущество, землю и транспорт за 2017 г. и должны успеть оплатить в ближайшие две недели.

Кроме того, впервые налоговая служба включила в пакет годовых уведомлений квитанции по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), которые налоговые агенты по каким-то причинам не удержали в 2016–2017 гг., но сведения о которых представили в инспекции. Обязанность по уплате такого НДФЛ была перенесена на год, на декабрь 2018 г. Обычно агент по окончании года письменно уведомляет инспекцию и налогоплательщика о невозможности удержания и тогда налог прилетает самому физлицу, напоминает партнер Taxology Алексей Артюх. Важно помнить, что в некоторых случаях ставка НДФЛ может быть выше стандартных 13%: например, при получении призов или выигрышей в рекламных лотереях – 35%.

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