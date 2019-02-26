Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: Россия на казенном счету

В год выборов россияне получили пятую часть доходов напрямую от государства

Доля социальных трансфертов обновила постсоветский максимум, а предпринимательских доходов – постсоветский минимум

За пять лет доходы населения так и не восстановились до уровня докризисного 2013 г. В прошлом году доходы людей были ниже на 10,8%, пенсии – на 5,2%, подсчитали эксперты ИНСАП РАНХиГС.

Согласно пересмотренной оценке Росстата, в 2018 г. реальные доходы населения увеличились на 0,1% без учета выплаты пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. По предыдущей оценке, они выросли на 0,3%, а с учетом тех 5000 руб. – сократились на 0,2%. Реальные пенсии выросли без учета единоразовой выплаты на 0,8%.

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Комментарии
Naissaar
10:06 27.02.2019
А где, где эти доходы-то, которые я якобы получил от государства ? Доходы, ау-у-у ! :)
00
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