В год выборов россияне получили пятую часть доходов напрямую от государства

Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: Россия на казенном счету

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За пять лет доходы населения так и не восстановились до уровня докризисного Андрей Гордеев / Ведомости

За пять лет доходы населения так и не восстановились до уровня докризисного 2013 г. В прошлом году доходы людей были ниже на 10,8%, пенсии – на 5,2%, подсчитали эксперты ИНСАП РАНХиГС.

Согласно пересмотренной оценке Росстата, в 2018 г. реальные доходы населения увеличились на 0,1% без учета выплаты пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. По предыдущей оценке, они выросли на 0,3%, а с учетом тех 5000 руб. – сократились на 0,2%. Реальные пенсии выросли без учета единоразовой выплаты на 0,8%.