Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Чиновники ищут занятие для людей

Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых

Силуанов считает, что может потребоваться список разрешенных для самозанятых профессий

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать», – высказался первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов о налоговом режиме для самозанятых. По его мнению, это должно быть условием эксперимента для всех регионов страны.

Эксперимент начался с 2019 г. и продлится до декабря 2028 г. Человек с доходом до 2,4 млн руб. в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% – с компаниями. Через приложение-кассу самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и выплачивать налог.

Пока эксперимент проходит лишь в четырех регионах – Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. Но власти обсуждают его расширение. «Наиболее вероятный вариант – в первую очередь регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками», – говорил в сентябре замминистра финансов Илья Трунин. Как именно будут вводиться ограничения, не ясно, замечает другой чиновник Минфина, но если они появятся, то коснутся всех регионов, в том числе и тех, где уже проводится эксперимент. Наиболее оптимальным вариантом Силуанов считает дать регионам возможность использовать механизм, но он видит в этом риски: целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников, а как самозанятых. «Я сам лично знаю такие случаи», – уверяет он.

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