Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых
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«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать», – высказался первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов о налоговом режиме для самозанятых. По его мнению, это должно быть условием эксперимента для всех регионов страны.
Эксперимент начался с 2019 г. и продлится до декабря 2028 г. Человек с доходом до 2,4 млн руб. в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% – с компаниями. Через приложение-кассу самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и выплачивать налог.
Пока эксперимент проходит лишь в четырех регионах – Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. Но власти обсуждают его расширение. «Наиболее вероятный вариант – в первую очередь регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками», – говорил в сентябре замминистра финансов Илья Трунин. Как именно будут вводиться ограничения, не ясно, замечает другой чиновник Минфина, но если они появятся, то коснутся всех регионов, в том числе и тех, где уже проводится эксперимент. Наиболее оптимальным вариантом Силуанов считает дать регионам возможность использовать механизм, но он видит в этом риски: целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников, а как самозанятых. «Я сам лично знаю такие случаи», – уверяет он.
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