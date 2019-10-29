Правительство готово защитить бизнес от силовиков ради роста инвестиций

Премьер Дмитрий Медведев признал, что доверия бизнеса силовикам не хватает Александр Миридонов / Коммерсантъ

Премьер-министр Дмитрий Медведев раздал министерствам и ведомствам поручения по ускорению экономического роста и созданию условий для привлечения инвестиций. Чтобы предприниматели стали больше вкладывать, власти обещают заняться реформой правоохранительной и судебной систем. Предложения, как повысить к ним доверие бизнеса, Минэкономразвития, силовики, Верховный суд, бизнес-омбудсмен Борис Титов должны представить до 16 декабря, говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

Власти неоднократно признавали, что бизнес-климат недостаточно привлекателен для стимулирования инвестиций. На Петербургском международном экономическом форуме в июне первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов призвал серьезно заниматься проблемами в работе судебной и правоохранительной систем. А президент Владимир Путин тогда же поручал исключить даже формальные возможности для давления на бизнес, а также очистить силовые структуры и судебную систему от недобросовестных сотрудников.

Но официальные предложения, как реформировать правоохранительную и судебную системы, в правительство так и не поступили. Счетная палата и Минфин, например, предлагали перенести из Уголовного кодекса в КоАП некоторые преступления, например незаконное предпринимательство, незаконное использование товарного знака, а также вернуть действовавшие прежде правила возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях – до осени 2014 г. для этого требовалось заключение налоговиков.

Похожие пожелания были и у деловых объединений, они обсуждались в конце сентября в Минэкономразвития. Предложения, сформулированные на площадке министерства, могут быть внесены в правительство, говорит федеральный чиновник.

Одним из ключевых было предложение исключить возможность признавать работу холдинга организованной преступной группой, а сотрудников компании – ее участниками. Ограничить такие случаи Путин требовал в послании Федеральному собранию, но его поручение так и не было исполнено. В администрации президента обсуждаются две конкурирующие концепции реализации поручения, рассказывал «Ведомостям» депутат Рифат Шайхутдинов: уточнить понятие преступной организации или прямо запретить совмещать обвинения по определенным статьям с обвинением в организации преступного сообщества.

Пока власти решают, как заставить бизнес поверить им и вкладывать деньги в экономику, доверие предпринимателей к властям снижается. Согласно опросу Федеральной службы охраны, почти 70% из 180 специалистов и 85% из 200 переживших уголовное преследование предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным. Для 45,2% опрошенных предпринимателей уголовное дело завершилось не приговором, а потерей бизнеса.

Давление на предпринимателей растет. Большой резонанс вызвало уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех человек, в том числе партнера фонда – гражданина Франции Филиппа Дельпаля (следствие обвиняет их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный»). А также заочный арест основателя «Рольфа» Сергея Петрова, подозреваемого в выводе в офшоры 4 млрд руб. средств компании. «Это очень глупо. Инвестиций и так почти нет. Зачем еще сокращать их до нуля?» – возмущался крупный российский бизнесмен, подписавший обращение в суд в поддержку Калви.

Не ясно, как верить очередным обещаниям властей улучшить инвестиционный климат, говорит сотрудник фонда прямых инвестиций. За последние несколько лет почти все попытки либерализовать уголовное право или улучшить качество судебной системы закончились ничем. Например, домашний арест, который должен был стать альтернативой помещения под стражу предпринимателей, почти не применяется. Как и залог в уголовном процессе – в 2017 г. он использовался лишь 133 раза, указывал Титов. Чтобы защитить бизнес от разорения при оперативно-розыскных и следственных мероприятиях, в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены изменения, которые запрещают изымать электронные носители информации в ущерб бизнесу при расследовании экономических преступлений. Но такого ограничения по-прежнему нет в законе об оперативно-розыскной деятельности.

Российские власти делают ставку на рост инвестиций. По прогнозу Минэкономразвития, к 2024 г. доля инвестиций в экономике должна вырасти примерно на 4 п. п. до 25% ВВП. Но в 2018 г. и первой половине 2019 г. склонность к инвестированию снижалась, хотя прибыль компаний росла, указывали эксперты Центра развития Высшей школы экономики. За первые полгода 2019 г. инвестиции в основной капитал выросли лишь на 0,6%. Темпы их роста в III квартале 2019 г. ЦБ оценивал в интервале 0,3–0,8%.

Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику сокращаются рекордными темпами. За 2018 г. они упали более чем в 3 раза до минимальных за 10 лет $8,8 млрд. Чистый отток иностранных инвестиций, напротив, вырос до $23,1 млрд. В I квартале 2019 г. иностранные инвестиции начали восстанавливаться – за этот период они выросли на $10,2 млрд. Но в условиях сохранения санкций и ухудшения инвестиционного имиджа России, в том числе из-за ареста Калви, существенного роста прямых иностранных инвестиций ждать не стоит, предупреждал директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Представители МВД, ФСБ, СКР, Росгвардии и Минэкономразвития не ответили на запросы «Ведомостей», есть ли у них предварительные наработки для выполнения поручения премьера.