Минэкономразвития предложило план роста России в рейтинге Doing Business
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минэкономразвития подготовило новую программу упрощения административных процедур, с которыми сталкивается бизнес. В ней министерство предложило и меры, которые должны помочь России до 2024 г. подняться в рейтинге Всемирного банка Doing Business, оценивающем условия ведения бизнеса. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель Минэкономразвития подтвердил его основные тезисы, документ уже внесен в правительство.
Задачу подняться в рейтинге поставил Владимир Путин, когда в очередной раз стал президентом: к 2024 г. войти в первую двадцатку Doing Business. Такую же цель он ставил на 2012–2018 гг., и, хотя выполнить ее не удалось, Россия совершила рывок, поднявшись со 120-го до 28-го места из 190 в этом году.
Всего в подготовленном Минэкономразвития плане трансформации делового климата (ТДК) 16 направлений – городское строительство, таможенное регулирование, развитие экспорта, экология и др. С помощью ТДК министерство рассчитывает выполнить и другую президентскую задачу – увеличить к 2024 г. долю инвестиций в экономике до 25%, т. е. примерно на 4 п. п.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}