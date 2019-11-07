Минэкономразвития предложило план роста России в рейтинге Doing Business

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Минэкономразвития (на фото – министр Максим Орешкин) подготовило портфель предложений по упрощению жизни предпринимателей SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Минэкономразвития подготовило новую программу упрощения административных процедур, с которыми сталкивается бизнес. В ней министерство предложило и меры, которые должны помочь России до 2024 г. подняться в рейтинге Всемирного банка Doing Business, оценивающем условия ведения бизнеса. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель Минэкономразвития подтвердил его основные тезисы, документ уже внесен в правительство.

Задачу подняться в рейтинге поставил Владимир Путин, когда в очередной раз стал президентом: к 2024 г. войти в первую двадцатку Doing Business. Такую же цель он ставил на 2012–2018 гг., и, хотя выполнить ее не удалось, Россия совершила рывок, поднявшись со 120-го до 28-го места из 190 в этом году.

Всего в подготовленном Минэкономразвития плане трансформации делового климата (ТДК) 16 направлений – городское строительство, таможенное регулирование, развитие экспорта, экология и др. С помощью ТДК министерство рассчитывает выполнить и другую президентскую задачу – увеличить к 2024 г. долю инвестиций в экономике до 25%, т. е. примерно на 4 п. п.