Начинающим инвесторам предложат сдавать тест на квалификацию

Суть в том, что все инвесторы делятся на две категории – неквалифицированные и квалифицированные. Неквалифицированные инвесторы –те, кто не обладает специальными знаниями в области фондового рынка, но хотел бы приумножить капитал посредством вложений в ценные бумаги. Квалифицированные – обладают знаниями и опытом торговли на бирже и потому будут допущены к торговле более рискованными финансовыми инструментами, так как осознают свои действия и уровень риска.