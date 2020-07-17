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Начинающим инвесторам предложат сдавать тест на квалификацию

При помощи такого закона ЦБ хочет защитить их от рискованных сделок на бирже
Екатерина Шохина
Неквалифицированным инвесторам не дадут больно упасть /Евгений Разумный / Ведомости

Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите неквалифицированных розничных инвесторов. «Документ, разработанный при активном участии Банка России, формирует систему комплексной защиты прав и интересов розничных инвесторов. Она позволит новичкам на финансовом рынке совершать сделки, соответствующие их потребностям, знаниям, опыту, навыкам и имущественному положению», – поясняется на сайте ЦБ.

Суть в том, что все инвесторы делятся на две категории – неквалифицированные и квалифицированные. Неквалифицированные инвесторы –те, кто не обладает специальными знаниями в области фондового рынка, но хотел бы приумножить капитал посредством вложений в ценные бумаги. Квалифицированные – обладают знаниями и опытом торговли на бирже и потому будут допущены к торговле более рискованными финансовыми инструментами, так как осознают свои действия и уровень риска.

Согласно проекту закона после вступления его в действие с 1 января 2022 г. квалифицированные инвесторы смогут продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме. А неквалифицированный инвестор сможет покупать только самые простые и наименее рискованные бумаги: акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), облигации российских эмитентов с высокими кредитными рейтингами, паи ПИФов плюс некоторые иностранные ценные бумаги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных