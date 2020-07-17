Начинающим инвесторам предложат сдавать тест на квалификацию

Начинающим инвесторам предложат сдавать тест на квалификациюПри помощи такого закона ЦБ хочет защитить их от рискованных сделок на бирже
Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите неквалифицированных розничных инвесторов. «Документ, разработанный при активном участии Банка России, формирует систему комплексной защиты прав и интересов розничных инвесторов. Она позволит новичкам на финансовом рынке совершать сделки, соответствующие их потребностям, знаниям, опыту, навыкам и имущественному положению», – поясняется на сайте ЦБ.
Суть в том, что все инвесторы делятся на две категории – неквалифицированные и квалифицированные. Неквалифицированные инвесторы –те, кто не обладает специальными знаниями в области фондового рынка, но хотел бы приумножить капитал посредством вложений в ценные бумаги. Квалифицированные – обладают знаниями и опытом торговли на бирже и потому будут допущены к торговле более рискованными финансовыми инструментами, так как осознают свои действия и уровень риска.
Согласно проекту закона после вступления его в действие с 1 января 2022 г. квалифицированные инвесторы смогут продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме. А неквалифицированный инвестор сможет покупать только самые простые и наименее рискованные бумаги: акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), облигации российских эмитентов с высокими кредитными рейтингами, паи ПИФов плюс некоторые иностранные ценные бумаги.