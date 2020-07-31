ЦБ составит антирейтинг страховщиков

«Рэнкинг будет в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами, – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя ЦБ Сергея Швецова. – На наш взгляд, он может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей, а также полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию работы с клиентами». Каждый страховщик получит информацию о рассчитанном показателе для формирования рэнкинга до публикации, у него будет возможность обсудить результаты с регулятором.