ЦБ составит антирейтинг страховщиков

ЦБ составит антирейтинг страховщиковБанк России будет ранжировать страховщиков по количеству жалоб на них
ЦБ планирует в этом году ежеквартально публиковать рэнкинг страховых компаний по числу обоснованных жалоб клиентов на них. Об этом говорится в сообщении регулятора. Компании будут рейтинговаться по доле жалоб на тысячу заключенных договоров по имущественному или личному страхованию. «Обоснованной считается жалоба, по которой был подтвержден факт нарушения прав потребителя», – указано в сообщении ЦБ.
«Рэнкинг будет в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами, – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя ЦБ Сергея Швецова. – На наш взгляд, он может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей, а также полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию работы с клиентами». Каждый страховщик получит информацию о рассчитанном показателе для формирования рэнкинга до публикации, у него будет возможность обсудить результаты с регулятором.