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ЦБ составит антирейтинг страховщиков

Банк России будет ранжировать страховщиков по количеству жалоб на них
Анна Михеева Ольга Кучерова
Страховым компаниям придется стать внимательными к клиентам /Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ планирует в этом году ежеквартально публиковать рэнкинг страховых компаний по числу обоснованных жалоб клиентов на них. Об этом говорится в сообщении регулятора. Компании будут рейтинговаться по доле жалоб на тысячу заключенных договоров по имущественному или личному страхованию. «Обоснованной считается жалоба, по которой был подтвержден факт нарушения прав потребителя», – указано в сообщении ЦБ.

«Рэнкинг будет в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами, – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя ЦБ Сергея Швецова. – На наш взгляд, он может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей, а также полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию работы с клиентами». Каждый страховщик получит информацию о рассчитанном показателе для формирования рэнкинга до публикации, у него будет возможность обсудить результаты с регулятором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных