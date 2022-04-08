«Кредитование остановилось». Почему ЦБ решил снизить ставку на внеочередном заседании

ЦБ сразу позиционировал повышение ключевой ставки до 20% как временную меру, направленную исключительно на снижение оттока ликвидности из банков и стабилизацию финансового сектора, добавил президент объединения малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Кредитование действительно остановилось, согласился он. Получить средства по более-менее приемлемой ставке можно было исключительно по льготным программам, но почти все они основаны на субсидировании из бюджета разницы между рыночной и льготной ставками – для казны это колоссальная нагрузка, добавил Калинин. Кроме этого, банки в условиях экстремально высокой ключевой несли убытки – депозиты приходилось открывать в соответствии с размером ставки ЦБ, но кредиты, за исключением льготных, по аналогичной стоимости никто не привлекал, пояснил он. На заседании 29 апреля регулятор вновь предпримет «крутой» шаг по снижению ставки, ожидает Калинин.