«Кредитование остановилось». Почему ЦБ решил снизить ставку на внеочередном заседании

«Кредитование остановилось». Почему ЦБ решил снизить ставку на внеочередном заседанииЭксперты ждут от регулятора уменьшения ключевой до 15% в конце апреля
Через месяц после резкого повышения ключевой ставки – 28 февраля ЦБ решил увеличить ее до 20% – регулятор приступил к сокращению стоимости заимствований. На внеочередном заседании 8 апреля совет директоров Банка России постановил снизить ставку на 3 п. п. до 17%.
В сопровождающем этот шаг пресс-релизе изменение ставки объясняется следующим образом: «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности». Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, годовая инфляция, хотя и продолжит возрастать в силу эффекта базы, за последнюю неделю существенно замедлилась, в том числе благодаря укреплению рубля, следует из пресс-релиза.
«Допускаем возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – резюмируется в сообщении регулятора.
Инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 1 апреля ускорилась до 16,7%, свидетельствуют данные Минэкономразвития. На 25 марта показатель составлял 15,66%.
Но, несмотря на ускорение годовой инфляции, в недельном выражении ее темпы падали последние три недели. С 26 марта по 1 апреля 2022 г. показатель снизился и составил 0,99% после 1,16% неделей ранее, сообщил Росстат. В неделю с 19 по 25 марта рост цен замедлился до 1,2% после 1,93% неделей ранее. В период с 5 по 11 марта показатель составил 2,09% против 2,2% с 26 февраля по 4 марта.
Данных по темпам роста ВВП ни за февраль, ни тем более за март пока не представлено – оценки публикуются с двухмесячным лагом. В январе показатель вырос на 6,6%, сообщил Минэк 24 марта.
Курс валюты, улетевший с начала специальной операции на Украине, после достижения пика 10 марта (доллар на Мосбирже в моменте достигал 126 руб., евро – 135) начал устойчиво снижаться. К 8 апреля курс американской и европейской валют опустился до 71,9 и 77,7 руб. соответственно. На решение ЦБ рынок отреагировал еще большим укреплением национальной валюты. Курс доллара и евро с утра снизился на 3-4 руб.
Средства физлиц в российских банках в феврале 2022 г. сократились на 1,2 трлн руб. (3,5%), говорится в последнем обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Главным образом сокращение объема средств розничных клиентов произошло в последнюю неделю февраля, отмечал ЦБ.
«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», – говорилось в обзоре Банка России.
Запретительная ставка
Действующие ставки по кредитам - фактически запретительные, стоимость денег для бизнеса даже по новым льготным программам с господдержкой оставалась довольно высокой, говорит председатель «Деловой России» Алексей Репик. Сейчас ситуация в экономике, судя по всему, начала стабилизироваться, поэтому проактивное решение снизить ключевую ставку, не дожидаясь планового заседания совета директоров 29 апреля, можно только поприветствовать, отметил он. Оснований ожидать возобновления оттока ликвидности на данный момент нет, поэтому на следующем заседании, по всей видимости, будет принято решение дополнительно сократить стоимость заимствований с довольно ощутимым шагом, что должно будет оживить кредитование, полагает Репик.
ЦБ сразу позиционировал повышение ключевой ставки до 20% как временную меру, направленную исключительно на снижение оттока ликвидности из банков и стабилизацию финансового сектора, добавил президент объединения малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Кредитование действительно остановилось, согласился он. Получить средства по более-менее приемлемой ставке можно было исключительно по льготным программам, но почти все они основаны на субсидировании из бюджета разницы между рыночной и льготной ставками – для казны это колоссальная нагрузка, добавил Калинин. Кроме этого, банки в условиях экстремально высокой ключевой несли убытки – депозиты приходилось открывать в соответствии с размером ставки ЦБ, но кредиты, за исключением льготных, по аналогичной стоимости никто не привлекал, пояснил он. На заседании 29 апреля регулятор вновь предпримет «крутой» шаг по снижению ставки, ожидает Калинин.
Глава Сбербанка Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин предупредили правительство о потенциальных убытках двух госбанков в этом году из-за участия в программах государственной поддержки экономики, сообщал «Интерфакс» 31 марта со ссылкой на письмо банкиров. Убытки двух крупнейших финансовых организаций могут составить, по их оценкам, 600 млрд руб. В письме Грефа и Костина также приводился прогноз ЦБ об убытках банковского сектора – в целом за год они ожидались на уровне 3,5–5,8 трлн руб.
Что дальше
Текущий уровень ставки по-прежнему слишком высок для реального сектора, но нужно понимать, что ее резкое повышение преследовало в основном цель поддержания финансовой стабильности и в определенной степени это удалось сделать, отметил главный стратег «Атона» Александр Кудрин. По мере замедления инфляции ставка будет двигаться вниз, а условия для кредитования будут становиться более благоприятными – есть предпосылки для снижения на 100-150 б. п. на ближайшем заседании, считает он.
Решение ЦБ РФ, с одной стороны, неожиданное, так как многие предполагали, что регулятор дождется очередного заседания 29 апреля для снижения ставки, но с другой – вполне закономерное, полагает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Курс USD/RUB с максимумов упал на 40%, что существенно снизило и продолжит снижать инфляционный импульс, добавил он.
Ставки по депозитам начали снижаться еще до решения ЦБ, отметил эксперт. С максимальных значений в начале марта у некоторых кредитных организаций они опустились на 3-5%, то есть банки уже не нуждались в дополнительной ликвидности, «набег» на депозиты прекратился, пояснил Карпунин. Начало тренда на снижение ставок не может не радовать, вполне вероятно, что в конце апреля регулятор снизит ставку еще раз, например до 15–16%, считает он.
20% – это действительно запредельно высокая ставка для любого кредитования, согласилась экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала» Софья Донец. Но к новым займам сейчас нужно относиться осторожно, учитывая высокую неопределенность и перестройку рынка. Конечно, новые кредиты нужны, чтобы проводить программу импортозамещения, добавила она. Видимо, власти будут искать компромисс: повышать доступность кредита в первую очередь для тех секторов, от которых ждут замещения внешнего предложения. Здесь будут помогать еще и госпрограммы, которые позволяют более адресно снижать стоимость заимствований, отметила Донец.