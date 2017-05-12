Вступило в силу соглашение о пенсиях россиян, проживающих в Южной Осетии

12 мая вступило соглашение между Россией и непризнанной Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в этом регионе. Это ТАСС сообщили в МИД России. Соглашение было подписано 25 ноября 2016 г.

«Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев осуществили обмен грамотами о ратификации соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении российских граждан, постоянно проживающих в республике», - заявил представитель ведомства.