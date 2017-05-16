Импорт продовольствия в Россию снизился за три года в 1,7 раза

Импорт продовольствия в Россию за три года снизился в 1,7 раза, собственное производство в аграрной сфере растет. С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правкомиссии по импортозамещению.

«Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья за три года снизился в 1,7 раза, в том числе в результате, конечно, тех решений как административных, так и экономических, которые были приняты, включая, конечно, и запрет на поставки из отдельных стран, (это) тоже свою лепту внесло», - сказал он.

По его словам, «за счет продуманной государственной политики удалось нарастить производство собственной сельхозпродукции».

Так, в 2016 г. прирост сельхозпроизводства в России составил около 5%. «Мы действительно обеспечиваем сегодня себя очень важными составляющими в рамках программы продовольственной безопасности, эти показатели у нас на высоком уровне находятся», - отметил премьер. В 2016 г. на импортозамещение было направлено почти 375 млрд руб., в том числе 105 млрд руб. средств господдержки.