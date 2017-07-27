ВЦИОМ: потребительские настроения граждан с начала года постепенно улучшаются

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что потребительские настроения граждан постепенно улучшаются, укрепляются индексы потребительского и кредитного доверия.

Более четверти опрошенных (29%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок (в январе так ответили 23%). Более половины (57%) «пока настроены скептически». Большинство респондентов не считают возможным сейчас рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 14% респондентов.

Отношение россиян к банкам за год существенно изменилось: если в июне 2016 г. вариант вклада на счет в банке свободных средств считали оптимальным 33% граждан, то в июне 2017 г. уже 54%. О том, чтобы забрать деньги из банка, говорит почти вдвое меньшее число опрошенных (29%). Более двух третей россиян (68%) ориентированы на сберегательное поведение — они считают необходимым сократить повседневные расходы. Напротив, быстрее потратить зар­плату или пенсию считают целесообразным 24%.

Опрос проводился 28-30 июня. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке номеров объемом 1800 респондентов.