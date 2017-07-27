Медведев: реализация ряда арктических проектов будет отложена

Премьер России Дмитрий Медведев сообщил, что ряд неприоритетных проектов в Арктике будет отложен из-за дефицита ресурсов.

«Там, где не хватает ресурсов, а там ресурсы, действительно, требуются огромные, естественно, нужно определение приоритетов. Что-то нужно переносить на более поздний срок. Обсудим, какие проекты получат поддержку в следующие три года», - сказал он на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг. в части обеспечения программ развития регионов.

Медведев подчеркнул, что в Крыму и Севастополе должна быть обновлена инфраструктура. «Это касается всего, что там есть: и электроэнергетики, и дорог, и водоснабжения, отопления, промышленности, и, конечно, многих социальных аспектов», – пояснил премьер. Полуострову нужно больше больниц, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, также Крыму нужно развивать туристическое направление, отметил Медведев.

«Дальний Восток и Байкальский регион. Мы неоднократно говорили, что то, что там происходит, должно быть адекватно процессам, которые идут в Азии у наших азиатских партнеров», - продолжил Медведев. По его словам, для этого нужно использовать имеющиеся возможности, такие как Фонд развития Дальнего Востока, территории опережающего развития.