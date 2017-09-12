Минэкономразвития ожидает сокращения пенсий в ближайшие три года

Минэкономразвития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении в ближайшие три года, следует из внесенного в правительство макропрогноза. Два федеральных чиновника подтвердили достоверность данных, с которыми ознакомились «Ведомости».

В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, в 2018 г. пенсии снижаются на 0,7%, в 2019–2020 гг. – по 0,6%.

Пенсии падают из-за отказа от их индексации работающим пенсионерам, объясняют чиновники. В 2018 г. также скажется инфляция: по прогнозу, она будет выше, чем в 2017 г., а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции.