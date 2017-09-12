Росавтодор считает нецелесообразными скидки в «Платоне» во время действия льготного тарифа

Росавтодор считает нецелесообразным введение скидок в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам «Платон» во время действия льготного тарифа, сообщил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

«В Минтранс ушла позиция Росавтодора, в которой отмечено, что введение скидок в период действия льготного тарифа нецелесообразно, так как это противоречит принципам системы. В связи с этим к вопросу введения скидочной программы необходимо вернуться тогда, когда будет анализироваться возможность возврата к изначальному тарифу. А на данный момент для перевозчиков уже действует льгота в виде заниженного тарифа», – пояснил он.

Прончатов отметил, что Росавтодор по поручению Минтранса сделал расчеты о возможных вариантах введения скидок на период действия льготного тарифа, по итогам которых они признаны нецелесообразными.

Окончательное решение будут принимать Минтранс и правительство, добавил Прончатов.

Ранее министр транспорта Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума сообщал, что тариф в системе «Платон» может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 г.

«Платон» – государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Оператор – «РТ-инвест транспортные системы» (50% принадлежит Игорю Ротенбергу и 50% – «РТ-инвесту»). Система начала работать с 15 ноября 2015 г. С 15 апреля 2017 г. тариф «Платона» вырос на 25% с 1,53 до 1,91 руб. за 1 км.