Госдолг США превысил $20 трлн впервые в истории

Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $20 трлн, сообщает Business Insider.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон, который, в частности, подразумевает временное повышение потолка госдолга до 8 декабря. Тогда же, в пятницу, показатель госдолга достиг отметки в $20,162 трлн.

На прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин призвал конгресс повысить потолок госдолга одновременно с принятием пакета мер по оказанию помощи жертвам урагана «Харви».

В прошлом вопрос о потолке госдолга, который устанавливается законодательно, несколько раз вызывал противостояние между Белым домом и конгрессом. В 2013 г. правительству пришлось на 16 дней приостановить финансирование ряда ведомств и закрыть их, после чего стороны договорились приостановить действие ограничений на размер госдолга. Они были восстановлены в марте 2017 г. на отметке $19,8 трлн.