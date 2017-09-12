Исаев пояснил прогноз Минэкономразвития о снижении пенсий

Снижение размера пенсий не означает падения доходов неработающих пенсионеров, а является средним показателем между неиндексированными пенсиями работающих и индексированными пенсиями неработающих, заявил ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Из внесенного в правительство макропрогноза следует, что Минэкономразвития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении в ближайшие три года. Два федеральных чиновника подтвердили достоверность данных, с которыми ознакомились «Ведомости». В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, в 2018 г. пенсии снижаются на 0,7%, в 2019–2020 гг. – по 0,6%. Пенсии падают из-за отказа от их индексации работающим пенсионерам, объясняют чиновники.

«Дело в том, что неработающим пенсионерам пенсии индексируются полностью по инфляции, у них никакого падения не происходит, но пенсионерам работающим не производится индексация, пока они работают. В силу этого средний показатель пенсии, естественно, снижается», - пояснил Исаев.

Он добавил, что в Госдуме вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам будет поднят при обсуждении бюджета.