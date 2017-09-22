S&P понизило рейтинги Гонконга с AAA до AA+

Вслед за снижением кредитных рейтингов Китая агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги специального административного района Гонконг в местной и иностранной валютах до AA+ с высшего уровня AAA. Прогноз по рейтингам - «стабильный», передает «Прайм». Краткосрочный кредитный рейтинг Гонконга подтвержден на высшем уровне A-1+.

Решение в отношении Гонконга агентство связало с понижением суверенных рейтингов КНР. S&P учло сильные институциональные и политические связи между Китаем и Гонконгом и рассматривает ослабление кредитной поддержки КНР как негативное влияние на рейтинги Гонконга.

Стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам отражает такой же прогноз для Китая. Аналитики S&P прогнозируют, что Гонконг сохранит сильные кредитные показатели в течение следующих 2-3 лет.