Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионах

Президент России Владимир Путин раскритиковал схему работы общественного транспорта в регионах. По его мнению, из-за отсутствия согласованности по данной схеме между регионами и муниципалитетами иногда доехать до отдельных населенных пунктов просто невозможно. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию пассажирских перевозок.

По его словам, на данный момент в регионах еще «не сформирован комплексный подход к выполнению требований» к пассажирским перевозкам. Власти каждого российского субъекта сами решают «задачи развития общественного транспорта, при этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются».

«В результате в некоторые отдаленные населенные пункты на общественном транспорте не добраться вообще, нет регулярных рейсов, а где-то происходит дублирование маршрутов либо процветает серый бизнес», - уточнил Путин.

По его словам, в 2016 г. пассажиропоток общественного транспорта в стране составил 18,7 млрд человек - в среднем за год каждый россиянин приблизительно 130 раз пользовался услугами транспорта.

Путин поручил проработать стимулы для обновления парка общественного транспорта, отметил необходимость заключения долгосрочных контрактов с перевозчиками, что поможет им «вдолгую планировать свою деятельность и инвестиции в приобретение транспортных средств». Также он предложил развивать практику использования единых проездных билетов для разных видов транспорта.