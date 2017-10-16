Джек Ма в среду прочитает лекцию на физфаке МГУ

Основатель Alibaba Group Джек Ма 18 октября выступит в МГУ с лекцией о развитии рынка и технологий. Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе университета, «один из самых влиятельных людей мира, соучредитель и исполнительный председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма прочитает открытую лекцию «Предпринимательское дело, технологии и будущее торговли» для студентов МГУ». Встреча начнется в 15.00 и пройдет в формате диалога.

Сайт биофака уточняет, что встреча пройдет на физическом факультете в Центральной физической аудитории. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться.

Джек Ма расскажет студентам, как он из преподавателя английского языка стал глобальным предпринимателем в сфере технологий, какие трудности он преодолел, создавая свою компанию. Он даст прогноз, как изменятся бизнес и рынок труда с развитием искусственного интеллекта, опишет, как Alibaba видит торговлю будущего и какие шаги предпринимает сегодня для создания необходимой инфраструктуры.